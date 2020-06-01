Минприроды ЛНР и казаки Луганского округа подписали договор о сотрудничестве (ФОТО)

Министр природных ресурсов и экологической безопасности Юрий Дегтярев и атаман Луганского округа донских казаков Всевеликого Войска Донского (ЛОДК ВВД) Сергей Дорохин подписали договор о сотрудничестве в сфере охраны окружающей среды. Об этом из Дома природы в Луганске, где состоялось подписание документа, передает корреспондент ЛИЦ.Договор предусматривает алгоритм взаимодействия государственных инспекторов ведомства с общественными инспекторами из числа казаков ЛОДК.Министр назвал главной задачей документа – "взаимодействие ведомства с общественностью во благо Республики". Он напомнил, что в 2019 году стороны подписывали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого отрабатывали действенные механизмы взаимодействия для оперативного реагирования на происшествия, соблюдения всех норм законодательства, обеспечения безопасности общественников, организации каналов связи."Мы действительно ищем соратников, потому что не закроют все проблемы госинспекторы, какое бы количество работников ни работало в Министерстве. Поэтому Закон ЛНР "Об охране окружающей среды" говорит о необходимости взаимодействия с общественностью и описывает, как это должно быть. Тот опыт прошлого года переходит уже в планомерную системную работу на местах, которая становится постоянной и на больших площадях", - отметил Дегтярев."У нас есть дисциплинированная боевая организация, которая понимает задачи в части охраны окружающей среды так же, как они ставятся перед Министерством природных ресурсов. Мы уверены, что с подписанием этого документа и выстраивания четкого взаимодействия и четких планов у нас улучшится ситуация с выявлением, профилактикой и тушением лесных пожаров, с борьбой с браконьерством, с борьбой с незаконными стихийными свалками", - спрогнозировал министр.Дорохин проинформировал, что к охране окружающей среды подключатся созданные в регионах добровольные казачьи дружины."Мы эти дружины заведем в состав общественных инспекторов Минприроды. Эти люди уже прошли все проверки, получили опыт работы с общественностью, то есть, это уже готовые к работе казаки, и я заверяю, что казаки Луганского округа не подведут. Мы все-таки с вами работаем на протяжении года, задачи поставлены, будем с вами работать и дальше", - подчеркнул атаман.Советник главы ЛНР по вопросам казачества и военно-патриотического воспитания Сергей Юрченко уточнил, что работа созданных для борьбы с распространением коронавирусной инфекцией дружин будет переформатирована, в том числе и для взаимодействия с Министерством природных ресурсов и экологической безопасности."В том году было подписание первого договора о сотрудничестве, стороны провели ряд совместных рейдов по разным направлениям. Учитывая все недостатки и замечания прошлого года, мы разработали более эффективную систему взаимодействия Министерства с общественными инспекторами, в основу которой лег алгоритм, предполагающий проявление инициативы на местах - в городах и районах. И это даст возможность более оперативно реагировать общественникам на любого рода происшествия и нарушения в сфере охраны природных ресурсов", - рассказал Юрченко.Напомним, первые представители региональных подразделений Луганского округа донских казаков Всевеликого Войска Донского получили удостоверения общественных экологических инспекторов Минприроды в конце мая 2019 года. В течение 2019 года представители Минприроды совместно с общественными инспекторами провели 73 рейда, составили 35 административных протокола, изъяли 79 единиц запрещенных орудий лова кустарного изготовления – пауки, сети, раколовки, бредни, остроги и плавсредства.Согласно положению об общественных инспекторах Министерства природных ресурсов и экологической безопасности ЛНР, общественные инспектора осуществляют контроль в области природных, водных и лесных ресурсов, а также животного мира. Общественные инспекторы оказывают содействие органам государственного надзора исключительно на добровольной и безвозмездной основе.Министерство природных ресурсов и экологической безопасности ЛНР возродило институт общественных инспекторов, который начал действовать при управлении природного надзора. Соответствующее Положение об общественных инспекторах управления природнадзора Минприроды ЛНР утверждено ведомственным приказом от 28 января 2016 года и зарегистрировано в Минюсте 5 февраля 2016 года за №69/416.Кандидатами на должность общественного инспектора могут быть достигшие 18 лет лица, проживающие на территории ЛНР. Для этого желающий должен написать заявление и приложить ходатайство от учреждения, организации или предприятия, где он работает. Претенденты пройдут проверку, а также обучение по вопросам природоохранного законодательства, прав и обязанностей общественного инспектора и режиму проведения рейдовых мероприятий.04 июня — Луганск