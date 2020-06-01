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Глава администрации Луганска Манолис Пилавов стал членом Академии технических наук ЛНР

Sergey Сегодня, 15:150Новости
Глава администрации Луганска Манолис Пилавов стал членом Академии технических наук ЛНР


Глава администрации Луганска Манолис Пилавов стал действительным членом Академии технических наук (АТН) ЛНР. Об этом сообщили в пресс-службе столичной администрации.
"Ректор Луганского национального университета (ЛНУ) имени Владимира Даля, президент АТН ЛНР Виктор Рябичев вручил главе столичной администрации Манолису Пилавову диплом действительного члена Академии технических наук ЛНР", – говорится в сообщении.
"Так как вы – наш доктор, профессор, разрешите вам вручить диплом академика Академии технических наук. Вы вносите огромный вклад в развитие нашего университета, являетесь инициатором многих прекрасных идей", – обратился Рябичев к мэру Луганска.
Напомним, в марте 2019 года Пилавов стал доктором технических наук.
04 июня — Луганск

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