Глава администрации Луганска Манолис Пилавов стал членом Академии технических наук ЛНР

Глава администрации Луганска Манолис Пилавов стал действительным членом Академии технических наук (АТН) ЛНР. Об этом сообщили в пресс-службе столичной администрации."Ректор Луганского национального университета (ЛНУ) имени Владимира Даля, президент АТН ЛНР Виктор Рябичев вручил главе столичной администрации Манолису Пилавову диплом действительного члена Академии технических наук ЛНР", – говорится в сообщении."Так как вы – наш доктор, профессор, разрешите вам вручить диплом академика Академии технических наук. Вы вносите огромный вклад в развитие нашего университета, являетесь инициатором многих прекрасных идей", – обратился Рябичев к мэру Луганска.Напомним, в марте 2019 года Пилавов стал доктором технических наук.04 июня — Луганск