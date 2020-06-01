Меры по борьбе с COVID-19 в Республике показали свою результативность – общественник

Предпринятые в Республике меры по борьбе с COVID-19 показали свою результативность. Об этом ЛИЦ заявила координатор проекта "Волонтер" общественного движения (ОД) "Мир Луганщине" Антонина Машкова.

Ранее в Министерстве здравоохранения ЛНР заявили, что ситуация с коронавирусом в Республике полностью стабилизировалась и находится под контролем Правительства и врачей.

"Этот факт говорит о том, что все меры, в том числе относительно работы наших активистов в рамках акции "Рука помощи", которые помогали людям, находящимся на самоизоляции, были предприняты не зря, и сейчас мы видим их результат, - подчеркнула Машкова. - Мы видим, что возобновляют свою работу различные учреждения, значит люди находятся в безопасности".

Она добавила, что волонтеры продолжают оказывать помощь пожилым людям, соблюдающим режим самоизоляции.

"В период действия режима строгой самоизоляции, который продлился с 1 по 12 мая, можно отметить, с учетом наших данных по обратившимся жителям, что люди отнеслись ответственно к выполнению своего долга, находились дома и придерживались всех рекомендаций, соблюдали меры предосторожности в общественных местах - это тоже показало сознательность нашего населения", - сказалаобщественница.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом нового типа, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени, по данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом превысило 6,3 млн, из них более 380 тыс. скончались. В ЛНР подтверждены 427 случаев заражения коронавирусом, восемь заразившихся скончались.

С целью недопущения распространения коронавирусной инфекции власти Республики ввели режим повышенной готовности и предприняли ряд мер, в том числе по изменению режима работы госорганов, предприятий, учреждений, транспорта. К настоящему времени на фоне улучшения ситуации с распространением инфекции большая часть ограничительных мер значительно смягчена.

04 июня — Луганск