В Донецке рассказали, когда откроют КПВВ на линии разграничения



Об этом сообщает Восточный вариант со ссылкой на местные СМИ.

Так, в ОРДО откроют проезд через линию разграничения и границу Украины с Россией лишь после стабилизации эпидемиологической ситуации.

Местный министр здравоохранения Ольга Долгошапко заявила, что тогда же снимут и ограничения на всей территории.

Всего этого можно ожидать, когда прекратится прирост заболевших или хотя бы произойдет двукратное снижение их числа.

«Пока говорить об этом рано. Из сообщений СМИ мы знаем, что Киев пока не планирует открывать границы для Донбасса, поэтому смысла говорить о работе пунктов пропуска на линии разграничения нет», — заявила Долгошапко. Новости Донецка - Сегодня, 17:46 68 В Донецке рассказали, когда откроют КПП и границы на Донбассе.Об этом сообщает Восточный вариант со ссылкой на местные СМИ.Так, в ОРДО откроют проезд через линию разграничения и границу Украины с Россией лишь после стабилизации эпидемиологической ситуации.Местный министр здравоохранения Ольга Долгошапко заявила, что тогда же снимут и ограничения на всей территории.Всего этого можно ожидать, когда прекратится прирост заболевших или хотя бы произойдет двукратное снижение их числа.«Пока говорить об этом рано. Из сообщений СМИ мы знаем, что Киев пока не планирует открывать границы для Донбасса, поэтому смысла говорить о работе пунктов пропуска на линии разграничения нет», — заявила Долгошапко. Новости Донецка - Сегодня, 17:46 68

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