В Беловодске и Новопсковскове зарегистрированы новые случаи заболевания COVID-19
Еще два случая заболевания COVID-19 подтверждены на Луганщине, один человек выздоровел, передает пресс-служба Луганской обладминистрации.
Заболевшие ранее вернулись из-за границы (РФ) и все время находились на самоизоляции. Один человек проживает в Новопсковском районе, другой — в Беловодском. Круг контактов определен, за ними установлен медико-санитарный надзор.
За все время исследований на Луганщине это заболевание лабораторно подтверждено у 51 человека. Из них выздоровели — 41, лечатся — 10 (3 — на стационаре, 7 — амбулаторно).
Новости Региона - Сегодня, 17:29 103
Заболевшие ранее вернулись из-за границы (РФ) и все время находились на самоизоляции. Один человек проживает в Новопсковском районе, другой — в Беловодском. Круг контактов определен, за ними установлен медико-санитарный надзор.
За все время исследований на Луганщине это заболевание лабораторно подтверждено у 51 человека. Из них выздоровели — 41, лечатся — 10 (3 — на стационаре, 7 — амбулаторно).
Новости Региона - Сегодня, 17:29 103
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