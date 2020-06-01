В Луганске рассказали куда деваются вредные отходы и ртутьсодержащие лампы



Об этом сообщили в Министерстве природных ресурсов и экологической безопасности.

«За 2019 год предприятиями ЛНР переработано самостоятельно или передано на переработку предприятиям РФ и ДНР: почти 68 т отходов I-III классов опасности; более 38 тыс. штук ртутьсодержащих ламп; более девяти тыс. т макулатуры, стеклобоя, полимерных и резинотехнических отходов», — говорится в сообщении.

При этом Минприроды не ведет отдельный учет субъектов хозяйствования, которые осуществляют обращение с отходами IV класса опасности, не требующее получения отдельного специального разрешения ведомства.

В Министерстве рассказали, что в настоящее время в ЛНР налажена переработка или передача на переработку в Российскую Федерацию и в Донецк более 160 видов отходов, 86 из которых представляют повышенную опасность для окружающей среды и здоровья человека.

«Это такие виды отходов, как макулатура, стеклобой, полимерные и резинотехнические отходы, в т.ч. автомобильные шины, люминесцентные лампы, все виды отработанных масел и растворителей, нефтешламы, просроченные лекарственные средства, медицинские отходы, в том числе органические операционные, тара из-под нефтепродуктов, пестицидов, лакокрасочных материалов, а также другие отходы, загрязненные нефтепродуктами и лакокрасочными материалами, просроченная и недоброкачественная продукция, биологические и другие отходы», — уточнили в Минприроды. Экономика - Сегодня, 17:19 136 Мусороперерабатывающие предприятия в 2019 году утилизировали более девяти тыс. тонн вредных отходов и более 38 тыс. штук представляющих опасность ртутьсодержащих ламп.Об этом сообщили в Министерстве природных ресурсов и экологической безопасности.«За 2019 год предприятиями ЛНР переработано самостоятельно или передано на переработку предприятиям РФ и ДНР: почти 68 т отходов I-III классов опасности; более 38 тыс. штук ртутьсодержащих ламп; более девяти тыс. т макулатуры, стеклобоя, полимерных и резинотехнических отходов», — говорится в сообщении.При этом Минприроды не ведет отдельный учет субъектов хозяйствования, которые осуществляют обращение с отходами IV класса опасности, не требующее получения отдельного специального разрешения ведомства.В Министерстве рассказали, что в настоящее время в ЛНР налажена переработка или передача на переработку в Российскую Федерацию и в Донецк более 160 видов отходов, 86 из которых представляют повышенную опасность для окружающей среды и здоровья человека.«Это такие виды отходов, как макулатура, стеклобой, полимерные и резинотехнические отходы, в т.ч. автомобильные шины, люминесцентные лампы, все виды отработанных масел и растворителей, нефтешламы, просроченные лекарственные средства, медицинские отходы, в том числе органические операционные, тара из-под нефтепродуктов, пестицидов, лакокрасочных материалов, а также другие отходы, загрязненные нефтепродуктами и лакокрасочными материалами, просроченная и недоброкачественная продукция, биологические и другие отходы», — уточнили в Минприроды. Экономика - Сегодня, 17:19 136

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