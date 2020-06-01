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Лукашенко потребовал от нового кабмина снизить зависимость Белоруссии от России

Sergey Сегодня, 19:0034Новости
Лукашенко потребовал от нового кабмина снизить зависимость Белоруссии от России

Белоруссия должна снизить зависимость от России за счет диверсификации рынков сбыта продукции и привлечения валюты из-за рубежа, заявил президент республики Александр Лукашенко на совещании с новым составом правительства.
Глава государства отметил, что экономический рост должен основываться на экспорте и внешнем спросе, передает Sputnik Беларусь.
«Нет экспорта – нет валюты. Причем проблему зависимости от рынка одной страны следует решить окончательно. Мы не можем даже от братской России зависеть на 50-55%. Мы должны диверсифицировать рынки», – отметил Лукашенко.

Он напомнил, что ранее уже были приняты решения о необходимости развития экспорта в страны ближнего и дальнего зарубежья. Однако в этом направлении нужны «серьезные подвижки», отметил он.
По словам Лукашенко, внутренний рынок республики невелик, однако «отдавать его ни в коем случае никому нельзя». Прежнее правительство не смогло справиться с этой задачей, заметил политик.
Лукашенко назвал кабинет министров «экономическим штабом и центром выработки важнейших решений», а главная цель – «достижение устойчивого сбалансированного экономического роста с темпами выше среднемировых».
Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко отправил правительство в отставку. Белорусский Совет министров с 2018 года возглавлял Сергей Румас. Новым премьером Белоруссии стал Роман Головченко, который ранее занимал пост председателя Государственного военно-промышленного комитета.
Ранее Лукашенко заявлял о планах сформировать новый состав правительства страны до президентских выборов, которые состоятся 9 августа этого года. При этом он заверил, что подавляющее большинство членов Совмина останутся на своих должностях.
Евгения Шестак

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