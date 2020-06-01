Киевские силовики сбили беспилотник наблюдателей ОБСЕ в районе Орехово – Народная милиция

Киевские силовики сбили беспилотный летательный аппарат Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ вблизи села Орехово Попаснянского района. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

"Боевики 30-й бригады ВСУ сбили беспилотный летательный аппарат СММ ОБСЕ в районе села Орехово. В настоящее время командир бригады (полковник Иван) Гараз проводит разбирательство по факту несанкционированного открытия огня военнослужащими 1-го батальона", - сказал он.

"По информации от местных жителей, беспилотник, пролетая над жилым домостроением, на территории которого размещена бронетехника ВСУ, был подвергнут обстрелу из стрелкового оружия со стороны украинских боевиков", - рассказал представитель оборонного ведомства Республики.

Ранее Осадчий сообщал, что военнослужащие вооруженных сил Украины обстреляли наблюдателей гуманитарной миссии ООН, прибывших в Золотое для документирования фактов нарушений прав гражданского населения киевскими силовиками.

Он также отмечал, что киевские силовики использовали средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для препятствования работе беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в районе Светлодарска и Золотого.

Ранее киевские силовики обстреляли блокпост Народной милиции ЛНР в районе Золотого в присутствии наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, а также с помощью ударного беспилотного летательного аппарата пытались атаковать патруль Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, работавший в районе участка разведения сил и средств у Золотого.

Официальный представитель Народной милиции отмечал, что ВСУ усилили деятельность по препятствованию работе БПЛА ОБСЕ в зоне "ООС".

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением №1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

04 июня — Луганск