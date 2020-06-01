Синоптики прогнозируют днем 5 июня в ЛНР до 25 градусов тепла

Температура воздуха в ЛНР 5 июня будет колебаться от 8 градусов выше нуля ночью до 25 градусов тепла днем. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

"С 21.00 4 июня до 21.00 5 июня на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, ночью местами слабый кратковременный дождь и гроза, днем без существенных осадков, ветер юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 8-13, днем 20-25 градусов тепла", - прогнозируют синоптики.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 10-12 градусов выше нуля, днем – 23-25 градусов тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 9-11 градусов ночью и 21-23 градуса тепла днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от плюс 10-12 градусов ночью до 22-24 градусов тепла днем.

Согласно климатическим данным, полученным за 179 лет метеорологических наблюдений, в Луганске самую низкую температуру ночью 4 июня метеорологи отмечали в 1993 году – плюс 3,3 градуса. Температура самого теплого дня была зафиксирована в 1962 году и составляла плюс 34,2 градуса.

Время восхода солнца в столице ЛНР 5 июня – 03.44, время захода – 20.59. Продолжительность светового дня составит 17 часов 15 минут.

По предварительному прогнозу, 6-7 июня осадков не ожидается, температурный фон повысится на 3-5 градусов.

04 июня — Луганск