Пожары привели к гибели трех бойцов ВСУ и убыткам на 1,3 млн грн – Народная милиция

Почти 30 пожаров, произошедших в зоне проведения так называемой "операции объединенных сил" ("ООС") с начала 2020 года, привели к гибели трех военнослужащих ВСУ и причинили убытки на общую сумму более чем 1,3 млн грн. Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Он отметил, что в личном телеграмм-канале дознавателя управления СБУ в Донецкой и Луганской областях Иващенко "опубликована достоверная информация из доклада штаба "ООС" о состоянии противопожарной защищенности, в которой раскрываются сведения о нарушениях требований безопасности в подразделениях ВСУ".

"Указано, что с начала 2020 года в зоне "ООС" произошло 28 пожаров, в результате которых убытки составили один миллион 350 тысяч гривен", – уточнил Филипоненко.

"При пожарах погибло трое и травмировано 12 военнослужащих, трое гражданских лиц, уничтожено семь единиц техники и девять палаток", – сообщил офицер пресс-службы.

Он добавил, что "в настоящее время в отношении офицера СБУ ведется досудебное расследование с целью возбуждения уголовного дело по части 1 статьи 328 "Разглашение государственной тайны без признаков государственной измены".

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением № 1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

05 июня — Луганск