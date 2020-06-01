Подразделения Народной милиции ЛНР начали подготовку к Параду Победы

Подразделения Народной милиции ЛНР начали подготовку к Параду Победы, который пройдет 24 июня. Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил офицер пресс-службы управления оборонного ведомства Республики Иван Филипоненко.

"В соответствии с решением главы Луганской Народной Республики (Леонида Пасечника) подразделения Народной милиции приступили к подготовке к военному параду, посвященному 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, который пройдет 24 июня текущего года", - сказал он.

Филипоненко добавил, что "для обеспечения санитарно-эпидемиологической защищенности во взаимодействии с Министерством здравоохранения Республики проведено тестирование всех участников парадных расчетов и лиц, задействованных в обеспечении тренировочных мероприятий".

"Подразделениями радиационной, химической и биологической защиты два раза в день проводится дополнительная обработка помещений, техники и мест тренировки. Каждые два часа личному составу парадных расчетов проводится термометрический контроль, смена средств защиты органов дыхания, перчаток и антисептическая обработка рук", - рассказал офицер пресс-службы.

"Выделенное Республикой медицинское имущество позволяет провести подготовку к Параду Победы согласно плану с особым контролем здоровья личного состава парадных расчетов Народной милиции, а также МВД, МЧС, кадетского корпуса и республиканского военно-патриотического движения "Молодая гвардия – Юнармия", - подчеркнул представитель оборонного ведомства Республики.

Напомним, власти Республики перенесли Парад Победы, планировавшийся 9 мая, в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции нового типа.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом нового типа, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени, по данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом превысило 6,4 млн, из них более 382 тыс. скончались. В ЛНР подтверждены 429 случаев заражения коронавирусом, девять заразившихся скончались.

С целью недопущения распространения коронавирусной инфекции власти Республики ввели режим повышенной готовности и предприняли ряд мер, в том числе по изменению режима работы госорганов, предприятий, учреждений, транспорта. К настоящему времени на фоне улучшения ситуации с распространением инфекции большая часть ограничительных мер значительно смягчена.

В Министерстве здравоохранения ЛНР заявляли, что ситуация с коронавирусом в Республике полностью стабилизировалась и находится под контролем Правительства и врачей.

05 июня — Луганск