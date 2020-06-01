Небоевые потери ОТГ "Север" за неделю составили четыре военнослужащих – Народная милиция

Небоевые потери оперативно-тактической группировки (ОТГ) ВСУ "Север" за неделю составили четыре ранеными. Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

"За прошедшую неделю небоевые потери в соединениях ОТГ "Север" составили четыре раненными, в том числе один военнослужащий 30-й бригады и два военнослужащих 93-й бригады (получили ранения) при подрыве на собственных минах, а боец 24-й бригады ВСУ – в результате ДТП в состоянии алкогольного опьянения", - рассказал он.

Ранее Филипоненко сообщал, что потери ВСУ за 2019 год составили 290 погибших и более 600 раненых.

В Народной милиции неоднократно отмечали, что морально-психологическое состояние киевских силовиков ухудшается, они продолжают мародерствовать и устраивать "пьяные разборки", участились случаи неуставных взаимоотношений, которые приводят к дезертирству и самоубийствам среди военнослужащих ВСУ.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением №1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

05 июня — Луганск