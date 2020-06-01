При взрыве в жилом доме на юге Москвы погиб человек

"В ходе работ по ликвидации пожара один человек был спасен и передан медикам для оказания помощи. К сожалению, несмотря на оперативное прибытие пожарных, один человек погиб", — сказал собеседник агентства.

Фото: © Алексей Сухоруков / РИА НовостиПри пожаре и взрыве в жилом доме на юге Москвы погиб один человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного главка МЧС.Инцидент произошел в девятиэтажном доме на улице Дорожная. Пожар начался в квартире на четвертом этаже.По его словам, общая площадь пожара составила около 30 квадратных метров. В 12:54 открытое горение ликвидировали. Но уже после ликвидации возгорания произошел взрыв.Обстоятельства возгорания и гибели человека выясняются. Из дома эвакуировали восемь человек.