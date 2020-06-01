Венесуэла потребовала от Франции выдать укрывшегося в посольстве Гуаидо

"Мы надеемся, что эти правительства (Испании и Франции. — Прим. ред.) будут действовать должным образом, соблюдая законы принимающего государства, в данном случае Венесуэлы", — сказал он в интервью радио Union.

Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса подтвердил слухи о том, что незаконно провозгласивший себя президентом страны Хуан Гуаидо укрывается в посольстве Франции, и потребовал выдать его правосудию.По словам министра, Гуаидо является непосредственным участником "Операции Гедеон" — попытки морского вторжения с целью убийства президента Николаса Мадуро, поэтому он "обязан венесуэльскому правосудию и народу Венесуэлы".Говоря о посольстве Испании, Арреаса указал на укрывшегося там Леопольдо Лопеса, который, по некоторым данным, инициировал "Операцию Гедеон" и, как утверждает глава МИД, продолжает участвовать в заговоре против действующего правительства, находясь на территории дипмиссии.Несколько дней назад Мадуро неоднократно упомянул Гуаидо как "беглеца от правосудия", что вызвало слухи о его возможном бегстве и попытках получить убежище в третьей стране.В начале мая глава МВД Венесуэлы Нестор Ревероль заявил, что власти предотвратили морское вторжение колумбийских боевиков со стороны штата Ла-Гуайра. Мадуро отметил, что целью нападения было его убийство. По данным МВД, боевики попытались вторгнуться в страну на быстроходных катерах. Председатель учредительного собрания Диосдадо Кабельо рассказал, что восемь нападавших убиты.Власти страны задержали за участие в нападении 31 человека, среди них двое граждан США, которых Мадуро назвал сотрудниками личной охраны Дональда Трампа. Сам глава Белого дома заявил о непричастности к случившемуся.США, в отличие от России и многих других стран, с января 2019 года не признают Мадуро президентом страны и считают временным главой государства лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуаидо, незаконно провозгласившего себя лидером. Дипломатического присутствия в Венесуэле у Вашингтона нет. В конце марта Минюст США обвинил Мадуро и еще 15 членов руководства страны в причастности к наркоторговле и отмывании денег.источник