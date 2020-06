Deutsche Bank готовится развалить Евросоюз

В крупнейшей кредитной организации Германии топ-менеджеров (а их сотни) попросили отказаться от месячной зарплаты. Проблемы там возникли еще в 2016-м, в прошлом году объявили о сокращении штатов на 18 тысяч человек. Банкротство Deutsche Bank может привести к беспрецедентному кризису в Евросоюзе, поскольку он — крупнейший держатель гособлигаций Италии, Испании и других не самых благополучных стран ЕС, передает РИА Новости.За май топ-менеджерам главного немецкого банка ничего не причитается. Формально они сами отказались от денег, чтобы помочь экономике, несущей убытки из-за пандемии коронавируса. На самом деле, как объяснил инвесторам исполнительный директор Deutsche Bank (DB) Кристиан Зевинг, «это решение является частью программы банка по сокращению расходов».А в обращении к сотрудникам Зевинг, упомянув, что «это — добровольная мера в предпринимательском духе и в соответствии с принципами управления компанией», потребовал от персонала считать себя «ответственными владельцами бизнеса». Другими словами, сократить личные доходы ради спасения банка от разорения.В 2016 году в DB заявили о чистом убытке почти в семь миллиардов евро и рекордных 42 триллионах в деривативах (производных ценных бумаг) на балансе.Для сравнения: весь ВВП Германии — около трех триллионов евро. А реальная стоимость львиной доли накопленных банком деривативов близка к нулю.В 2018-м Международный валютный фонд признал DB «самым большим источником риска среди системно значимых банков мира», поскольку финансовый сектор Германии играет ведущую роль в глобальной экономике. Тогда же DB оказался замешанным в нашумевшем скандале с «Панамским досье» — как выяснилось, банк помогал клиентам уклоняться от налогов и выводить деньги в офшоры.В 2019-м DВ попытался решить финансовые проблемы за счет слияния с Commerzbank. Однако германские регуляторы признали сделку нецелесообразной: она грозила кризисом и второму опорному банку страны.В итоге летом прошлого года Кристиан Зевинг объявил о реструктуризации финансового гиганта, в ходе которой планирутся уволить 18 тысяч сотрудников до 2022 года.«Я сожалею, что для восстановления нашего банка нам приходится идти на массовые сокращения», — отметил главный исполнительный директор. Но, по его словам, это «послужит долгосрочным интересам банка», а потому действовать нужно решительно.Между тем 2019-й DВ завершил опять с убытками: 5,7 миллиарда евро (6,3 миллиарда долларов). За первый квартал текущего года чистый минус, приходящийся на акционеров, — 43 миллиона евро. C января 2018-го акции главного германского банка подешевели более чем вдвое — с 19,5 до 9,3 доллара за штуку.В этом году предстоит урезать расходы на два миллиарда евро — до 19,5 миллиарда. Однако уже в первом квартале DB потратил 5,6 миллиарда.Если так пойдет и дальше, получится перерасход на 15%. Вот руководство и прибегает к нестандартным ходам типа призывов к сотрудникам поработать бесплатно.А ведь на DB может обрушиться новый удар. Американские власти считают, что банк способствовал финансовым махинациям Джеффри Эпштейна, арестованного прошлым летом по обвинению в секс-торговле и, согласно официальной версии, покончившего с собой в федеральной тюрьме.Как выяснилось, DB не только выдал Эпштейну множество кредитов, но и открыл ему десятки счетов, в том числе на вымышленные имена.«Мы сожалеем о решении связаться с Эпштейном», — заявил журналистам представитель DB Даниэль Хантер. Тем не менее, как сообщает The New York Times, департамент финансовых услуг Нью-Йорка собирается уже в этом месяце объявить о серьезных санкциях против немецкого банка.Многие эксперты уверены в том, что DB — тикающая бомба, которая вскоре создаст огромные проблемы всей европейской экономике. «Банк теряет деньги в совершенно ошеломляющем темпе», — пишет в блоге американский финансовый аналитик Майкл Снайдер.По его мнению, сегодня DB — это «зомби, который спотыкается, пока кто-то наконец не избавит его от страданий». При этом аналитик полагает, что банкротство ведущего европейского банка окажется для мировой финансовой системы гораздо большей катастрофой, чем крах Lehman Brothers в 2008 году.«Германия — это клей, скрепляющий ЕС, и если банк в самом сердце финансовой системы этой страны рухнет, «костяшки домино» посыпятся быстро, — указывает он. — Результатом станет острейший кризис всего Евросоюза».С ним согласен известный американский инвестор-миллиардер Джим Роджерс: «Если Deutsche Bank обрушится, ЕС распадется, потому что Германия больше не сможет и не захочет поддерживать Европейский союз».Дело в том, что DB — крупнейший в мире держатель гособлигаций Италии, Испании, Португалии и других проблемных стран Евросоюза. Если его финансовое положение обострится, банку придется распродавать эти бумаги по бросовым ценам, что лишит бедных членов ЕС возможности привлекать новые заимствования. Самый вероятный итог такого развития событий — развал сначала еврозоны, а затем и всего Евросоюза.Максим Рубченко