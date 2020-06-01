Аграрий заставил ВСУ разминировать сельхозугодья в зоне "ООС" – Народная милиция

Аграрий заставил ВСУ разминировать заминированные украинскими силовиками сельхозугодья в зоне проведения так называемой "операции объединенных сил" (ООС). Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

"Директор предприятия "Бахмутский аграрный союз" (Юрий) Акневский направил главе Артемовского района (районной государственной администрации Татьяне) Ерохиной и командующему "ООС " (генералу Владимиру) Кравченко жалобу о минировании военнослужащими ВСУ сельскохозяйственных полей в районе населенных пунктов Мироновский и Светлодарск, предназначенных для посевов пшеницы и кормов для животных, взращиваемых на предприятии", – рассказал Филипоненко.

Офицер пресс-службы добавил, что "Акневский также сообщил о размещении зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) "Оса" в коровнике на юге Мироновского".

"Командующему оперативно-тактической группировки (ОТГ) "Север" (генералу Петру) Ромигайло было предписано разминировать сельскохозяйственные поля. Командир 24-й бригады (полковник Валерий) Гудзь, получив дисциплинарное взыскание, был вынужден выделить группу инженерного обеспечения соединения для разминирования местности", – проинформировал он.

"Мы в очередной раз призываем граждан, проживающих на временно подконтрольной ВСУ территории и ставших жертвами произвола силовиков, проявить смелость и гражданскую ответственность, обо всех случаях противоправных действий киевских оккупантов и нарушениях норм международного гуманитарного права сообщать представителям миссий ОБСЕ и ООН, а также на горячую линию генеральной прокуратуры ЛНР", – подчеркнул Филипоненко.

Ранее официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий сообщал, что киевские силовики установили более 70 противотанковых мин в лесопосадке и в районе автодороги у Попасной.

Он также отмечал, что киевские силовики устанавливают минно-взрывные заграждения в районе планируемого к открытию пункта пропуска у Золотого, расположенного вблизи участка разведения сил и средств.

В пресс-службе управления Народной милиции ЛНР информировали, что киевские силовики установили мины на автодорогах в районе Счастья.

Ранее Филипоненко сообщал, что киевские силовики заминировали сельхозугодья на окраине Луганского.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением № 1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

05 июня — Луганск