Почти два десятков автоматов пропали в бригаде ВСУ – Народная милиция

Комиссия штаба так называемой "операции объединенных сил" ("ООС") выявила в 25-й бригаде ВСУ разукомплектованые бронетранспортеры (БТР) и недостачу 19 автоматов. Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

"Комиссией штаба "ООС" в подразделениях 25-й отдельной воздушно-десантной бригады выявлено разукомплектование двух единиц БТР-4Е и недостача 19 автоматов АК-74", - сказал он.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением № 1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

05 июня — Луганск