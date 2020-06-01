ВСУ за неделю разместили 22 единицы техники в жилмассивах в зоне "ООС" – Народная милиция

Киевские силовики за неделю разместили 22 единицы техники в жилых массивах в зоне проведения так называемой "операции объединенных сил" ("ООС"). Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

"За истекшую неделю нашей разведкой выявлено пять бронетранспортеров (БТР) подразделений 30-й бригады ВСУ вблизи жилых домостроений в Попасной. Вблизи Новозвановки преступники 30-й бригады разместили два бронетранспортера", - рассказал он.

Боевики 93-й бригады разместили пять боевых машин пехоты (БМП) во дворе жилого дома в Нижнем, еще четыре боевые машины зафиксированы возле Причепиловки.

"В зоне ответственности 25-й бригады ВСУ в Райгородке отмечено размещение пяти зенитных ракетных комплексов (ЗРК) "Оса" на территории частного предприятия ООО "Райгородская агрофирма", - продолжил Филипоненко.

В Счастье киевские силовики разместили одну боевую бронированную машину (ББМ) и заминировали участок автодороги общего пользования.

"Факты размещения вооружения и военной техники ВСУ в населенных пунктах также подтверждаются наблюдателями Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ", - подчеркнул офицер пресс-службы.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением №1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

05 июня — Луганск