Власти ЛНР передали коммунальщикам Лутугино дорожную технику (ФОТО)

Власти ЛНР в рамках реализации Программы социально-экономического развития Республики до 2023 года "Наш выбор" передали коммунальному предприятию "Лутугиножилфонд" новую комбинированную дорожную машину. Об этом сообщили в администрации Лутугинского района."Сегодня в рамках реализации Программы социально-экономического развития Республики до 2023 года "Наш выбор" лутугинское городское коммунальное предприятие "Лутугиножилфонд" от властей Луганской Народной Республики получило новую комбинированную дорожную машину на базе "Газон-Next", - рассказал глава администрации Лутугинского района Евгений Бондарь.Он уточнил, что полученный автомобиль, предназначенный для очистки от снега дорог и распределения по их поверхности материалов или специальных реагентов при зимнем содержании, облегчит работу сотрудников коммунальной службы."В летний период машина используется для подметания, мойки и полива дорожных покрытий и зеленых насаждений. Машина также может быть использована в качестве дополнительного средства при тушении пожаров или дезинфекции улиц с целью борьбы с распространением коронавируса", - добавил Бондарь.Ранее Лутугинский район получил школьный автобус, три мусоровоза и ассенизационный автомобиль.Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства ЛНР Татьяна Буряк информировала, что Республика в 2019 году закупила для коммунальных предприятий 109 единиц новой спецтехники.05 июня — Луганск