Руководители регионов доложили главе ЛНР о подготовке правил благоустройства территорий (ФОТО)

Фото: Марина Сулименко / ЛИЦГлава ЛНР Леонид Пасечник провел селекторное совещание с главами администраций городов и районов Республики, в ходе которого они отчитались о выполнении поручений руководителя Республики по разработке правил благоустройства территорий. Об этом из Дома Правительства передает корреспондент ЛИЦ."На предыдущем селекторном совещании было дано протокольное поручение с целью улучшения экологической и санитарной обстановки на территории городов и/или районов Луганской Народной Республики: разработать правила благоустройства вверенных территорий городов или районов Луганской Народной Республики и доложить о проделанной работе по их разработке и утверждению к сегодняшнему числу. Поэтому сегодня я хочу услышать от вас отчет данного поручения", - сказал Пасечник, обращаясь к руководителям регионов Республики.Главы администраций городов и районов доложили о выполнении данных главой ЛНР поручений, в том числе об утверждении соответствующих правил благоустройства вверенных им территорий.Выслушав доклады, Пасечник подчеркнул важность выполнения поручений в срок.Также в преддверии проведения заседания Чрезвычайной санитарно-противоэпидемической комиссии (ЧСПК) при Правительстве ЛНР участники совещания обсудили вопросы эпидобстановки в регионах.В завершение селекторного совещания Пасечник поблагодарил участников за конструктивный диалог.05 июня — Луганск