Названа дата открытия КПВВ по линии разграничения на Донбассе
Пограничники откроют контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе со среды, 10 июня. Эту дату подтвердил штаб Операции объединенных сил. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента в пятницу, 5 июня.
В частности, на селекторном совещании с главой государства представители штаба ООС уточнили, что активно готовятся к открытию КПВВ на линии разграничения. Их запустят с 10 июня.
При этом премьер-министр Денис Шмыгаль напомнил, что в Украине третий день поряд растет динамика заболеваемости коронавирусом. Это свидетельствует об ухудшении эпидемиологической ситуации в стране. Новости Региона - Сегодня, 17:05 154
В частности, на селекторном совещании с главой государства представители штаба ООС уточнили, что активно готовятся к открытию КПВВ на линии разграничения. Их запустят с 10 июня.
При этом премьер-министр Денис Шмыгаль напомнил, что в Украине третий день поряд растет динамика заболеваемости коронавирусом. Это свидетельствует об ухудшении эпидемиологической ситуации в стране. Новости Региона - Сегодня, 17:05 154
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