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Медведев ответил на слова главы СНБО Украины "о скором развале России"

root Сегодня, 18:0043Новости
Медведев ответил на слова главы СНБО Украины "о скором развале России"
Фото: © Екатерина Штукина / РИА Новости
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Украине нужно думать, чтобы как-то сохранить свою страну, при этом он призвал не обращать внимание на глупости и чушь, передает РИА Новости.
Так Медведев прокомментировал слова главы Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова, который заявил, что России в ближайшее время грозит "развал".
"Не стоит обращать внимание на всякие глупости, которые раздаются на Украине по поводу нашей страны. Даже если эта антироссийская чушь озвучивается странным существом с русской фамилией из украинского совбеза", - написал Медведев в Facebook.

Также он посоветовал Данилову подумать о том, чтобы как-то сохранить свою страну.

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