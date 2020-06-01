Медведев ответил на слова главы СНБО Украины "о скором развале России"

"Не стоит обращать внимание на всякие глупости, которые раздаются на Украине по поводу нашей страны. Даже если эта антироссийская чушь озвучивается странным существом с русской фамилией из украинского совбеза", - написал Медведев в Facebook.

Фото: © Екатерина Штукина / РИА НовостиЗампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Украине нужно думать, чтобы как-то сохранить свою страну, при этом он призвал не обращать внимание на глупости и чушь, передает РИА Новости.Так Медведев прокомментировал слова главы Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова, который заявил, что России в ближайшее время грозит "развал".Также он посоветовал Данилову подумать о том, чтобы как-то сохранить свою страну.