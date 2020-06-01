Генпрокуратура назвала предварительную причину ЧП в Норильске

«Согласно имеющимся данным, предварительной причиной разгерметизации резервуара с дизельным топливом стала просадка грунта и бетонной площадки под ним», — сказал официальный представитель Генпрокуратуры Андрей Иванов, его слова приводит Интерфакс.

Фото: © Пресс-служба «Норникеля» / РИА НовостиВ Генеральной прокуратуре России назвали предварительную причину разлива дизельного топлива на ТЭЦ-3 в Норильске. По данным ведомства, резервуар с нефтепродуктами разгерметизировался из-за просадки грунта и бетонной площадки под ним, передает RT.Ведомство продолжает проверочные мероприятия на месте происшествия.29 мая на ТЭЦ-3, которая принадлежит «Норникелю», произошёл разлив дизтоплива. По данным прокуратуры, площадь загрязнения составила 180 тыс. кв. м.Президент России Владимир Путин поручил бескомпромиссно разобраться в причинах и объективно оценить ущерб.Как заявил совладелец и глава «Норникеля» Владимир Потанин, компания полностью профинансирует ликвидацию последствий ЧП.