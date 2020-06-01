Факультативное изучение украинского в школах ЛНР возможно по обращению родителей - министр

Факультативное изучение украинского в школах ЛНР возможно по обращению родителей учащихся. Об этом на брифинге в Доме правительства сообщил министр образования и науки Республики Сергей Цемкало.Депутаты Народного Совета ЛНР 3 июня приняли закон "О внесении изменения в статью 10 Конституции Луганской Народной Республики", который определяет русский язык единственным, имеющим статус государственного в Республике. В тот же день документ был подписан главой ЛНР Леонидом Пасечником.Цемкало рассказал, что в связи с принятием закона Минобразования исключило украинский язык и литературу из базовой части учебных планов общеобразовательных учреждений Республики на 2020-2021 учебный год, а также своим приказом определило новые подходы к формированию учебных планов.Он подчеркнул, что согласно статье 15 закона "Об образовании" гарантируется получение образования на государственном – русском – языке, при этом гражданам Республики предоставляется право изучать и другие языки из числа языков народов, проживающих в ЛНР."В удовлетворение этого образовательного запроса родители по собственному желанию лично могут обратиться в образовательное учреждение, а образовательное учреждение в пределах возможностей и в порядке, установленном действующим законодательством, может предоставить возможность изучения других языков, в том числе и украинского, за счет часов внеурочной деятельности в форме факультатива", - пояснил министр."Я еще раз обращаю внимание, что каждый родитель лично должен обратиться в образовательное учреждение с просьбой предоставить возможность изучать в виде факультатива любой из других языков, родной для него, а образовательное учреждение обязано предоставить такую возможность", - добавил Цемкало.05 июня — Луганск