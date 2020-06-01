Синоптики прогнозируют днем 6 июня в ЛНР до 29 градусов тепла

Температура воздуха в ЛНР 6 июня будет колебаться от 11 градусов выше нуля ночью до 29 градусов тепла днем. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

"С 21.00 5 июня до 21.00 6 июня на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 11-16, днем 24-29 градусов тепла", - прогнозируют синоптики.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 13-15 градусов выше нуля, днем – 27-29 градусов тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 13-15 градусов ночью и 26-28 градусов тепла днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от плюс 11-13 градусов ночью до 26-28 градусов тепла днем.

Согласно климатическим данным, полученным за 179 лет метеорологических наблюдений, в Луганске самую низкую температуру ночью 6 июня метеорологи отмечали в 1968 году – плюс 2,7 градуса. Температура самого теплого дня была зафиксирована в 2014 году и составляла плюс 34,6 градуса.

Время восхода солнца в столице ЛНР 6 июня – 03.43, время захода – 21.00. Продолжительность светового дня составит 17 часов 17 минут.

По предварительному прогнозу, 7-8 июня осадков не ожидается, синоптики прогнозируют постепенное повышение температурного фона.

05 июня — Луганск