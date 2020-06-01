Зеленский обсудил ситуацию в Донбассе с папой Римским

"Президент проинформировал его святейшество о ситуации с безопасностью в Донбассе и обратился к Святому Престолу с просьбой о помощи в освобождении всех украинцев, незаконно удерживаемых на оккупированной части Донбасса, в оккупированном Крыму и в России", - говорится в сообщении.

Фото: ReutersПрезидент Украины Владимир Зеленский обсудил по телефону с папой Римским Франциском ситуацию в Донбассе, в ходе разговора он обратился за помощью в освобождении заключенных на неподконтрольной Киеву территории региона, а также украинцев в России, сообщила в пятницу пресс-служба украинского президента, передает РИА Новости.По данным пресс-службы, понтифик поблагодарил Зеленского за его стремление к мирному урегулированию в Донбассе.Кроме того, Франциск сообщил, что занимается вопросом освобождения украинского военнослужащего Виталия Маркива, которого итальянский суд признал виновным в убийстве журналиста Андреа Роккелли в Донбассе.Вместе с тем стороны обсудили кризисную ситуацию в мире, которая сложилась из-за пандемии коронавируса COVID-19. Также они поговорили о двустороннем сотрудничестве в гуманитарной сфере. Были достигнуты договоренности укрепить взаимодействие в вопросах здравоохранения и защиты окружающей среды.Первый в этом году обмен между Киевом и с ЛНР и ДНР состоялся 16 апреля. Киев передал 14 человек, ЛНР и ДНР – 20.