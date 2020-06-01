МИД России пообещал В«адекватный ответВ» Чехии на высылку дипломатов

«Чешская сторона поступила непорядочно и недостойно, пойдя на этот недружественный шаг», — говорится в сообщении.

«Действия Праги не только получат адекватный ответ, но и будут учтены при формировании российской линии в отношении Чехии. За такие провокации надо будет отвечать», — добавили в МИД.

Фото: © Global Look PressРоссия адекватно ответит на решение властей Чехии о высылке двух российских дипломатов из страны. Об этом говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой российского Министерства иностранных дел. Как сообщили дипломаты, 5 июня два сотрудника Российского центра науки и культуры в Праге были объявлены персонами нон грата.В министерстве отметили, что власти Чехии без каких-либо оснований «нанесли серьёзный урон российско-чешским отношениям».Ранее премьер Чехии Андрей Бабиш заявил, что двое сотрудников российского посольства объявлены персонами нон грата.В посольстве России подтвердили получение от чешской стороны соответствующего уведомления.