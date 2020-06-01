ЛНР к новому учебному году оптимизирует систему высшего образования - министр

Власти ЛНР к новому учебному году проведут оптимизацию системы высшего профессионального образования Республики. Об этом на брифинге в Доме правительства сообщил министр образования и науки Республики Сергей Цемкало."Серьезные изменения ждут с нового учебного года высшую школу ЛНР, можно сказать, что мы к этому подходили на протяжении последних двух лет. Речь об оптимизации системы высшего профессионального образования. Проработаны механизмы, направления оптимизации, с этого года они будут реализованы в системе высшего профессионального образования Республики", - сказал он.Одной из предпосылок к проведению оптимизации стала необходимость предоставления качественного высшего профессионального образования, чтобы будущие выпускники были конкурентоспособными на рынке трудовых ресурсов."Министерством образования и науки предполагается сокращение задвоенных специальностей, концентрация направлений подготовки в базовых вузах, чтобы мы на сегодня вернулись к той, на мой взгляд, прекрасной советской практике, когда вуз имел свое лицо, свою направленность, концентрировал в своих стенах кадровый потенциал, который готовил специалистов", - рассказал Цемкало.Министр уточнил, что в рамках оптимизации ведомство проведет перераспределение бюджетных мест и сконцентрирует их в профильных вузах.Он отметил, что в настоящее время в Республике существует проблема с наполняемостью учреждений среднего профессионального образования (СПО)."Интерес к рабочим специальностям неоправданно занижен. В период украинизации мы потерли половину системы СПО, если не менять ситуацию в дальнейшем, то мы можем за определенный период потерять часть наших учебных заведений системы СПО", - сказал Цемкало.Он подчеркнул, что Республика нуждается в специалистах рабочих профессий, поэтому Минобразования проведет оптимизацию и в системе учреждений СПО для того, чтобы улучшить материально-техническую базу и привлечь абитуриентов в учебные заведения."Все мероприятия, которые будут проводиться в рамках оптимизации, никоим образом не затронут педагогические коллективы, студентов, абитуриентов, которые будут поступать в наши учебные заведения, однако повысят ответственность при выборе профессии", - уточнил министр.Руководитель Минобразования призвал абитуриентов более осознанно подходить к выбору будущей профессии.Цемкало добавил, что власти ЛНР не планируют закрывать ни одно высшее учебное заведение Республики."Они (вузы ЛНР) все останутся работать, они будут готовить специалистов для экономики нашей Республики, но готовить они их будут в соответствии с теми профилями, которые им присущи, с учетом того потенциала, который у них был ранее", - пояснил он.05 июня — Луганск