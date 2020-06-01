Минздрав зарегистрировал препарат для лечения осложнений коронавируса

«Препарат показан пациентам с тяжёлым течением заболевания, когда развивается так называемый цитокиновый шторм — избыточная воспалительная реакция организма на внедрение вируса...» — заявили в министерстве.

Фото: © Алексей Майшев / РИА НовостиМинистерство здравоохранения России выдало регистрационное удостоверение на препарат «Левилимаб» (торговое наименование «Илсира») для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19.Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства, передает RT.В ведомстве отметили, что предотвращение развития цитокинового шторма является крайне важным при лечении коронавирусной инфекции.