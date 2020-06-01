Туристов выгнали из Венеции за купание в Гранд-канале

"Двое мужчин разделись возле моста Риальто, оставив там свои вещи. Они прыгнули в воду и поплыли, пересекая Гранд-канал", — рассказал представитель полиции. — Они были оштрафованы на 350 евро каждый, и им пришлось временно покинуть город".

Фото: © pixabay.com / архивВ Венеции двух немецких туристов, которые купались в Гранд-канале, оштрафовали и выгнали из города, сообщает РИА Новости со ссылкой на CNN.Этот штраф является стандартным наказанием за плавание в знаменитых каналах Венеции и не связан с ограничениями из-за коронавируса.Туристов выгнали из Венеции в соответствии с положением, которое позволяет властям удалить человека из города для поддержания общественного порядка.