Лукашенко призвал белорусов победить сразу несколько "пандемий"

"Мы должны красиво пройти этот период и победить четыре-пять пандемий, которые сегодня бродят по нашей стране, - в области здравоохранения, политики, экономики, инфопандемию. Мы их преодолеем. Не такие проблемы преодолевали", - сказал белорусский лидер.

Фото: РИА НовостиПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко призвал граждан страны "красиво" пройти непростой эпидемиологический период и победить сразу несколько "пандемий" – в сферах здравоохранения, политики, экономики, а также инфопандемию, передает РИА Новости.Как передает Sputnik Беларусь, Лукашенко в субботу посещает Могилев с рабочей поездкой. Там глава государства зажег свечи в храме Свято-Никольского женского монастыря и пообщался с прихожанами. Лукашенко, в частности, высказался на тему заболеваемости коронавирусом COVID-19, отметив, что постепенно в Белоруссии эта проблема отходит, в том числе в Могилеве ситуация складывается вполне благополучно.Он также отметил правильность выбранного республикой пути борьбы с заболеваемостью без ввода всеобщего карантина. Вместе с тем он призвал людей быть аккуратными, соблюдать необходимые предосторожности, больше проводить времени на свежем воздухе.