Бакалейщик и кардинал - это сила!

Помните, из какого фильма эта фраза? Да, советский кинематограф был великолепен, даже несмотря на цензуру, о которой сейчас так любят говорить в принципе бездарные и несостоявшиеся режиссеры. Глуповатый бакалейщик Боаносье так сильно мечтал оказаться поближе к сильным мира сего, считая, что способен повлиять на внутреннюю политику Франции, что даже не заметил, как его жена завел роман с другим. Видимо, так бывает, когда занимаешься не своим делом, переоцениваешь свою роль в социуме и свои возможности.Папа Римский Франциск провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.Сообщается, что в ходе телефонного разговора стороны обсудили ситуацию, вызванную пандемией COVID-19. Зеленский проинформировал о ситуации с безопасностью на Донбассе, а также попросил Франциска помочь с освобождением украинских пленных на Донбассе, в Крыму и России."Собеседники обсудили двустороннее сотрудничество в гуманитарной сфере. Договорились укрепить взаимодействие в вопросах здравоохранения и защиты окружающей среды и реализовать совместные инициативы в этом направлении. Президент подтвердил приглашение Папе Франциску осуществить визит в Украину", - говорится в сообщении, размещенном на сайте президента Украины по итогам переговоров с понтификом.В принципе, нормальная рабочая беседа главы государства с главой Католической Церкви. Проще говоря, разговор ни о чем, который можно рассматривать исключительно как «звонок вежливости». Но есть один момент, который заставляет посмотреть на данную беседу слегка под другим ракурсом.«В ответ Папа Римский отметил попытки мирного урегулирования и заявил, что взял под опеку вопрос освобождения украинского военнослужащего Виталия Маркива», - это дословно. Да, да, речь идет о том самом карателе, который был осужден на 24 года за убийство журналистов. И заметьте, осужден не на территории «тоталитарной» России, а на территории цивилизованной Европы. Осужден судом в итальянском городе Павия.Прежде, чем обсуждать кулуарные договоренности Владимира Зеленского и Франциска, давайте вспомним, кто такой Маркив и за что он загремел в итальянскую тюрьму.Виталий Маркив, бывший заместитель командира взвода добровольческого батальона Национальной гвардии Украины, признан виновным в убийстве гражданских лиц в ходе боёв за Славянск в мае 2014 года. Виновным его признал именно справедливый итальянский суд, которому предшествовало объективное расследование, длившееся без малого 5 лет.По окончании расследования Маркиву было предъявлено обвинение в умышленном убийстве по предварительному сговору с группой лиц итальянца Андреа Роккелли и его русского переводчика Андрея Миронова 24 мая 2014 года. По версии обвинения, находясь на горе Карачун, Маркив передал подразделению ВСУ информацию об обнаруженных им в ходе наблюдения журналистах. В результате миномётного обстрела Роккелли и его российский коллега Андрей Миронов погибли на месте, а французский фотокорреспондент Вильям Рогелон получил тяжёлые ранения, как и двое граждан Украины, личности которых не установлены. Также по делу об убийстве журналистов итальянская прокуратура возбудила уголовное дело в отношении Богдана Маткивского, являвшегося непосредственным командиром Маркива.Оба «героя», и Маркив и Маткивский, входили в состав батальона Национальной гвардии Украины имени генерала Сергея Кульчицкого. Данный батальон в течение четырех месяцев производил обстрелы Славянска и Краматорска с горы Карачун. Можно ли возложить вину за гибель журналистов на Маркива и его «соратников»? Однозначно да. По сути своей они повинны в гораздо большем количестве погибших, значительная часть из которых не являлись участниками военного конфликта.Несомненно, Папа Римский, как глава Католической Церкви, должен заботиться о судьбе каждого из тех, кто нуждается в его помощи. Но почему именно каратель Маркив? Почему Франциск решил, что его нужно выпустить на свободу? Есть неоспоримые доказательства его непричастности к убийству журналистов? Тогда почему они не были представлены в суде?Мне лично непонятно, почему Маркив должен выйти на свободу. Мне также не понятно, почему на подобном настаивает Папа Римский Франциск. Если сильные мира сего действительно хотят воззвать к справедливости, то пусть зададут тому же Зеленскому простой и понятный вопрос – почему дела о преступлениях украинских карателей не расследуются на Украине, так как это делается в Европе и в России? Почему те, кто убивал мирных жителей, по сей день находятся на свободе и, более того, даже считаются «национальными героями»? На мой взгляд, подобные вопросы должны волновать понтифика куда больше, чем судьба Маркива - убийцы, осужденного европейским правосудием.Алексей Зотье