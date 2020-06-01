Комбриг ВСУ вернул наблюдателям ОБСЕ сбитый у Попасной беспилотник – Народная милиция

Командир одной из бригад ВСУ, действующих в зоне проведения так называемой "операции объединенных сил" ("ООС"), вернул представителям Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ беспилотный летательный аппарат (БПЛА), ранее сбитый киевскими силовиками вблизи Попасной. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

"После обстрела боевиками первого батальона 30-й бригады БПЛА малого радиуса действия СММ ОБСЕ комбриг (полковник Иван) Гараз приказал скрыть данный факт и не допускать патруль мониторинговой миссии в район падения БПЛА", – отметил он.

"Только благодаря информации, полученной от местных жителей, ставших свидетелями обстрела БПЛА, мониторинговой миссии удалось установить причастность ВСУ к уничтожению бесплотника в районе населенного пункта Попасная и потребовать от украинского представительства в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) принять меры для возвращения своего утраченного имущества, что заставило командира 30-й бригады признать факт уничтожения и сокрытия БПЛА", – рассказал Осадчий.

Представитель Народной милиции добавил, что "командующему оперативно-тактической группировки (ОТГ) "Север" (генералу Петру) Ромигайло пришлось лично прибыть на командный пункт бригады в населенный пункт Лоскутовка и заставить комбрига Гараза вернуть сбитый беспилотник представителям ОБСЕ".

Ранее сегодня Осадчий сообщал, что киевские силовики сбили БПЛА СММ ОБСЕ вблизи Попасной.

Он также отмечал, что ранее киевские силовики сбили беспилотный летательный аппарат СММ ОБСЕ вблизи села Орехово Попаснянского района.

Осадчий сообщал, что военнослужащие вооруженных сил Украины обстреляли наблюдателей гуманитарной миссии ООН, прибывших в Золотое для документирования фактов нарушений прав гражданского населения киевскими силовиками.

Кроме того, он информировал, что киевские силовики использовали средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для препятствования работе БПЛА СММ ОБСЕ в районе Светлодарска и Золотого.

Ранее киевские силовики обстреляли блокпост Народной милиции ЛНР в районе Золотого в присутствии наблюдателей СММ ОБСЕ, а также с помощью ударного беспилотного летательного аппарата пытались атаковать патруль Специальной мониторинговой миссии, работавший в районе участка разведения сил и средств у Золотого.

Официальный представитель Народной милиции отмечал, что ВСУ усилили деятельность по препятствованию работе БПЛА ОБСЕ в зоне "ООС".

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением №1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

06 июня — Луганск