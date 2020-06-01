Снайперы ВСУ прибыли на передовую для провокаций в преддверии "Минска" – Народная милиция

Снайперы ВСУ прибыли на передовые позиции в зоне проведения так называемой "операции объединенных сил" ("ООС") предположительно для проведения провокационных обстрелов территории Республики в преддверии переговоров Контактной группы в Минске. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

"На передовые позиции подразделений 30-й бригады в район населенного пункта Попасная прибыли снайперские пары из разведывательной роты соединения, а на полигоне 25-й бригады в районе населенного пункта Дмитровка прошли практические стрельбы снайперов под руководством комбрига (полковника Олега) Зенченко из снайперских винтовок Barret M107-A1 американского производства", – отметил он.

"Не исключаем, что данные действия противника связаны с подготовкой провокационных обстрелов территории ЛНР в преддверии переговоров Минской Контактной группы 9-10 июня", – добавил Осадчий.

Напомним, что участники Контактной группы с осени 2014 года более 20 раз заявляли о достижении соглашений по соблюдению "режима тишины" в регионе. Киевские силовики неоднократно нарушали условия перемирия, в том числе открывая огонь из крупнокалиберных орудий, минометов и орудий танков, которые должны были быть отведены в соответствии с Минскими соглашениями.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением № 1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

06 июня — Луганск