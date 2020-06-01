Луганчане в день рождения Александра Пушкина организовали у его памятника литгостиную (ФОТО)

Фото: Марина Сулименко / ЛИЦЖители Луганска в 221-ю годовщину со дня рождения Александра Пушкина провели творческую программу у бюста великого русского поэта в столичном парке культуры и отдыха имени 1 Мая. Об этом с места события передает корреспондент ЛИЦ.Мероприятие прошло по инициативе Центра развития детского и молодежного движения при поддержке Министерства образования и науки ЛНР. Его посетили советник главы Республики по вопросам казачества, кадетского образования и военно-патриотического воспитания молодежи Сергей Юрченко, министр образования и науки ЛНР Сергей Цемкало, представители интеграционного комитета "Россия-Донбасс", школьники, участники Республиканской детской организации "Юная гвардия", литераторы Межрегионального союза писателей.Каждому представилась возможность в формате "свободного микрофона" прочитать свои любимые стихотворения из наследия великого соотечественника или выразить свое отношение к его творчеству. Все присутствующие в полной мере насладились нетленными строками, а обстановка парка и летнее пение птиц помогло созданию возвышенной поэтической атмосферы."Очень важно, что жители ЛНР и ДНР отстояли свое право говорить на русском языке, учиться на русском языке, воспитывать детей на русском языке и читать им стихотворения и сказки великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. Ведь русский язык – это такая скрепа, которая объединяет не только русских, но все нации и все народы", - отметил Юрченко.Он выразил уверенность, что вклад Пушкина в мировое признание России и русского языка – не ниже великих русских мореплавателей, путешественников, политиков, дипломатов и военных."Потому что он смог донести до всех континентов красоту и силу нашего языка, и я уверен, что нет ни одной страны, в которой не известны его произведения", – пояснил советник главы ЛНР.Председатель интеграционного комитета "Россия-Донбасс" Татьяна Скороварова рассказала, что широта затрагиваемых Пушкиным тем дает возможность заинтересоваться его творчеством людей разных взглядов, интересов и разного характера."Пушкин в первую очередь великий философ и мыслитель, и свои размышления он выливал в прекрасной стихотворной форме, и проза у него была замечательная. Мало того, по большому счету он трансформировал и создал наш современный русский язык, чтобы наш язык стал почитаемым, читаемым и великим!" - отметил принявший участие в мероприятии освобожденный в конце 2019 года в рамках обмена удерживаемыми лицами украинский политзаключенный, общественный деятель Эдуард Коваленко.Член правления Межрегинального союза писателей, президент Литературной гостиной при Молодежном интеграционном центре Александра Фрольченкова рассказала, что литераторы Луганска уже много десятилетий приходят в этот день к памятнику поэту, читают стихи, проводят театрализованные представления, высаживают на клумбе у его подножия цветы."И мы рады, мы счастливы, что и в это сложное время, связанное с пандемией коронавируса, мы все равно здесь встретились. Пушкин – это наш светоч, это действительно гений. Его произведения и его биография настолько потрясают, что хочется на него ровняться, за ним тянуться. До той глубины и той высоты в его творениях нам еще расти и расти, и мне кажется, не дотянуться. Он всегда будет примером для нас, это нерукотворный памятник, который он сам себе воздвиг. И многие поколения еще сменят нас, но они точно также будут относиться к нему. А наша задача – сохранить, передать, донести его наследие нашей молодежи", - добавила Фрольченкова.В завершение выступлений почетные гости и участники праздника возложили к подножию памятника цветы.Бюст Пушкина, автором которого является известный скульптор, народный художник ЛНР Александр Редькин, был установлен в парке имени 1 Мая в 1959 году. В 1981 году сам скульптор на основе бетонного бюста изготовил медный.Пушкинский день, или День русского языка, отмечается в России ежегодно 6 июня. В этот день (по новому стилю) в 1799 году в Москве родился великий русский поэт Александр Сергеевич Пушкин.06 июня — Луганск