Проверка выявила в бригаде ВСУ 18 пьяных бойцов и тайник с коноплей – Народная милиция

Внезапная проверка военной службы правопорядка (ВСП) выявила в одной из бригад ВСУ, действующей в зоне проведения так называемой "операции объединенных сил" ("ООС"), 18 находящихся на передовой пьяных бойцов, а также тайник с коноплей. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Он отметил, что "после ДТП с участием военнослужащих третьего батальона 24-й бригады ВСУ в состоянии алкогольного опьянения, произошедшего 3 июня, военной службой правопорядка проведена внезапная проверка личного состава батальона".

"В результате проверки выявлено 18 военнослужащих, находящихся в состоянии алкогольного опьянения на передовых позициях в районе населенного пункта Троицкое", – сообщил Осадчий.

"В своем объяснении солдат третьей роты Саитов доложил, что ящик крепкой алкогольной продукции "Медофф" был привезен волонтерами организации "Дух Америки" вместе с защитными масками, окрашенными в желто-синие цвета украинского флага", – рассказал представитель Народной милиции.

Он добавил, что "аналогичные подарки получили военнослужащие других бригад оперативно-тактической группировки (ОТГ) "Север".

"Также в расположении первой роты выявлен тайник со 150 граммами сушеной конопли. При направлении 80 бойцов роты на тестирование с целью выявления следов марихуаны обнаружилось отсутствие в медицинском пункте бригады экспресс-тестов. Таким образом, употребление и распространение наркотиков в подразделении осталось безнаказанным", – отметил Осадчий.

"Пакет с каннабисом не был задокументирован в протоколе изъятия и впоследствии бесследно исчез", – уточнил представитель Народной милиции.

В Народной милиции неоднократно отмечали, что морально-психологическое состояние киевских силовиков ухудшается, они продолжают мародерствовать и устраивать "пьяные разборки", участились случаи неуставных взаимоотношений, которые приводят к дезертирству и самоубийствам среди военнослужащих ВСУ.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением №1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

06 июня — Луганск