Молодежные активисты Кировска в рамках акции "Кто, если не мы!" облагородили сквер (ФОТО)

Молодежные активисты Кировска в рамках акции "Кто, если не мы!" облагородили сквер шахты имени Сергея Кирова. Об этом сообщили в отделе внутренней политики администрации города."6 июня активисты проекта "Молодая гвардия" Кировского территориального отделения общественного движения (ОД) "Мир Луганщине" и студенты Кировского транспортного техникума провели субботник "Кто, если не мы!", который прошел в сквере шахты имени Сергея Мироновича Кирова", - говорится в сообщении.В мэрии напомнили, что данный сквер является одним из любимых мест отдыха горожан, в нем также расположена Братская могила советских воинов."Мы сегодня вышли на улицу для того, чтобы провести субботник. Вооружившись специальным инвентарем, мы привели в порядок территорию сквера шахты имени Кирова. Ведь только так мы сможем сделать наш город чище и краше", - отметил координатор проекта "Молодая гвардия" теротделения, представитель Молодежного совета при администрации города, депутат Молодежного парламента ЛНР Вадим Слободенюк."Теперь нужно и дальше поддерживать наведенный порядок, а главное – у нас есть такие люди, которые любят свой край и хотят сберечь его красоту", - добавил он.Заместитель председателя студенческого самоуправления Кировского транспортного техникума Антон Гнездилов отметил, что содержание города в чистоте является общей задачей для всех его жителей."Субботники – это наше общее важное дело. Чистота и порядок в городе – залог благополучной жизни нашей Республики", - сказал он.ОД "Мир Луганщине" – крупнейшее республиканское движение, в рядах которого уже насчитывается более 107 тыс. человек. Движение создано перед выборами Народного Совета ЛНР, которые состоялись 2 ноября 2014 года. На выборах представители "Мира Луганщине" получили серьезную поддержку избирателей, заняв первое место по количеству голосов – 69,42% от общего числа проголосовавших. Председателем движения на состоявшемся в Луганске 17 февраля 2018 года третьем общереспубликанском съезде "Мира Луганщине" единогласно был избран исполнявший в то время обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник. На выборах 11 ноября 2018 года движение "Мир Луганщине" заручилось поддержкой 74,12% избирателей, получив 37 мандатов в пятидесятиместном Народном Совете ЛНР.06 июня — Луганск