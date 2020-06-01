В моей стране этническое меньшинство вЂ” это я: Маргарита Симоньян ответила на обвинения США в расизме

Главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян написала на своем телеграм-канале, что западные СМИ обвинили ее в расизме за репост записи корреспондента Дмитрия Стешина, где есть слово “негр”.В ответ на обвинения Симоньян рассказала, как сама сталкивалась с дискриминацией на национальной почве, поскольку является не русской, а армянкой, а “лица кавказской национальности” в России традиционно являются объектом националистической травли.“Значит, так. В моей стране этническое меньшинство — это я. Это я все детство слышала в свой адрес ‘черная’. А также ‘черномазая’.Это я в 9 лет пережила погромы и пряталась под диваном, когда тогдашняя местная власть устроила провокацию против ‘черных’.Это мой детский стоматолог выгнал нас с порога, потому что ‘больше не лечит черных’.Это моя первая учительница рекомендовала моей маме какое-то время не водить меня в школу, потому что ‘черным небезопасно’.Это моя интеллигентная бабушка закрывала мне уши, когда соседка шипела вслед: ‘Черножопые приперлись’.Та самая бабушка, которая пережила депортацию в 11 лет за то, что она ‘черная’.Это мне мой первый краснодарский главред запрещал записывать стендапы, чтобы не было видно моего ‘черного’ лица, объясняя это тем, что ‘зрителей раздражает’.Именно слово ‘черный’ применительно к расе или нации в русском языке является оскорбительным, идиоты. А слово ‘негр’ — НЕ является.Но вы же не знаете этого ничего. И знать не хотите.Поэтому расисты — это вы. Вы и ваша ‘исключительность’. Вы и ваше упертое, тупое нежелание понять, что в мире есть другие культуры и другие, сука, языки. Которым позволено развиваться и эволюционировать по-своему, а не по-вашему.Если бы я была такой же ignorant и clueless, как вы, я бы написала, что вы расисты, потому что в вашем языке нет слова ‘россиянка’, а есть только ‘русская’, и вы называете меня русской, тем самым отрицая мое право принадлежать к той этнической группе, к которой я принадлежу.Но я так писать не буду, потому что это так же тупо, как то, что пишете вы.Я горжусь своей страной, где добрая сотня национальностей живет вместе и пережевала и выплюнула жуткий период межэтнических разборок из моего детства. И когда вы называете меня русской, мне приятно. Хотя во мне нет ни капли русской крови.Живите дальше, тоните в своей тупости и неумении принять, что в мире вы не одни.Если бы вы были другими, у вас бы не было сейчас этого ада”, – написала Маргарита Симоньян.