В моей стране этническое меньшинство вЂ” это я: Маргарита Симоньян ответила на обвинения США в расизме
Главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян написала на своем телеграм-канале, что западные СМИ обвинили ее в расизме за репост записи корреспондента Дмитрия Стешина, где есть слово “негр”.
В ответ на обвинения Симоньян рассказала, как сама сталкивалась с дискриминацией на национальной почве, поскольку является не русской, а армянкой, а “лица кавказской национальности” в России традиционно являются объектом националистической травли.
“Значит, так. В моей стране этническое меньшинство — это я. Это я все детство слышала в свой адрес ‘черная’. А также ‘черномазая’.
Это я в 9 лет пережила погромы и пряталась под диваном, когда тогдашняя местная власть устроила провокацию против ‘черных’.
Это мой детский стоматолог выгнал нас с порога, потому что ‘больше не лечит черных’.
Это моя первая учительница рекомендовала моей маме какое-то время не водить меня в школу, потому что ‘черным небезопасно’.
Это моя интеллигентная бабушка закрывала мне уши, когда соседка шипела вслед: ‘Черножопые приперлись’.
Та самая бабушка, которая пережила депортацию в 11 лет за то, что она ‘черная’.
Это мне мой первый краснодарский главред запрещал записывать стендапы, чтобы не было видно моего ‘черного’ лица, объясняя это тем, что ‘зрителей раздражает’.
Именно слово ‘черный’ применительно к расе или нации в русском языке является оскорбительным, идиоты. А слово ‘негр’ — НЕ является.
Но вы же не знаете этого ничего. И знать не хотите.
Поэтому расисты — это вы. Вы и ваша ‘исключительность’. Вы и ваше упертое, тупое нежелание понять, что в мире есть другие культуры и другие, сука, языки. Которым позволено развиваться и эволюционировать по-своему, а не по-вашему.
Если бы я была такой же ignorant и clueless, как вы, я бы написала, что вы расисты, потому что в вашем языке нет слова ‘россиянка’, а есть только ‘русская’, и вы называете меня русской, тем самым отрицая мое право принадлежать к той этнической группе, к которой я принадлежу.
Но я так писать не буду, потому что это так же тупо, как то, что пишете вы.
Я горжусь своей страной, где добрая сотня национальностей живет вместе и пережевала и выплюнула жуткий период межэтнических разборок из моего детства. И когда вы называете меня русской, мне приятно. Хотя во мне нет ни капли русской крови.
Живите дальше, тоните в своей тупости и неумении принять, что в мире вы не одни.
Если бы вы были другими, у вас бы не было сейчас этого ада”, – написала Маргарита Симоньян.
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