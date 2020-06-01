Азов выбирает РОСТ?

Вряд ли я смогу рассказать вам что-либо о Партии РОСТА, которая на территории моего родного Азова представлена исключительно номинально. Если рассматривать федеральный масштаб, то данная политическая сила известна тем, что возглавляется Борисом Титовым, занимающим должность уполномоченного при Президенте России по защите прав предпринимателей, являясь штатным сотрудником администрации президента России и получая там зарплату. Да, еще известно, что среди кандидатов от «Партии Роста», выдвинутых в Государственную думу в 2016 году, преобладали работники бизнеса — 55 % кандидатов от этой партии.Честно говоря, мне бы не было никакого дела до данной политической партии, если бы ее функционеры не обратили внимания на мой родной Азов, и без того раздираемым внутренними противоречиями и политическими интригами.Совсем недавно сразу два представителя этой партии, руководитель местного, азовского, отделения и целый председатель регионального отделения Игорь Симаков, поставили свои автографы под абсолютно «кривым» обращением в Ленинский суд г. Ростова-на-Дону, обвиняя жителей города в том, что они вступили в преступный сговор с представителями администрации с целью оказания давления на следствие. Требовали оставить меру пресечения, избранную главе администрации города Азова Владимиру Ращупкину, без изменения. Письмо кривое не только по своему содержанию, но и по своей сути. Я был искренне удивлен тому, что ни Симаков, ни другие подписанты не знают о том, что апелляционное заявление на решение Ленинского суда будет рассматривать Областной суд. В общем, вместо того, чтобы подать «возражение на апелляционную жалобу» в Областной суд, они подали «возражение на кассационную жалобу» в Ленинский суд, чем изрядно насмешили не только юристов, но и рядовых обывателей.Отправив свое «письмо из Простоквашино» в открытый космос, представители данной партийной структуры затихли совсем ненадолго, и уже вскоре в открытом доступе появилось письмо депутата Законодательного собрания Ростовской области Дмитрия Величко. Письмо, в котором депутат возмущён массовыми несанкционированными акциями в поддержку главы Администрации города Азова, которые, по его мнению, нарушают знаменитое Постановление № 272 Губернатора РО, и, возможно, спровоцировали рост числа заболевших коронавирусом на территории г. Азова. Письмо, нужно отдать должное Величко, который оказался гораздо грамотнее Симакова, написано красиво и аккуратно. Хотя, назвать его безупречным тоже нельзя. Вряд ли Величко не знал, что губернатор не должен заниматься поиском организаторов несанкционированных акций. Это прерогатива правоохранительных органов. Да и весьма непонятен интерес данного депутата, избранного жителями Советского района г. Ростова-на-Дону, к проблемам города Азова.Я не хочу разбирать моральные качества Дмитрия Величко и копаться в его биографии, ибо человек, позиционирующий себя в качестве оппозиционного политика и тут же жалующийся на простых граждан, вышедших для выражения своего мнения на улицы, вряд ли задержится в политике надолго. Я вот о чем хочу спросить данного депутата. Если Вы так серьезно настроены «блюдить» за тем, как граждане исполняют нормы Постановления Губернатора РО № 272, то не хотите ли Вы дать оценку деятельности своего партийного товарища Игоря Симакова, который «поклал» на указанное выше постановление и ни на один день не прекратил работу своих медицинских центров, осуществляющих плановый прием граждан несмотря на введенные ограничения?К слову, заявление по данному факту жители г. Азова направили в адрес руководителя ГУВД РФ по РО Агаркова О.П. еще 23 апреля 2020 года. Но, как и многие другие заявления, написанные на представителей оппозиционных сил г. Азова, они «затерялись во времени». Нет, нам пришло уведомление о том, что «ваше обращение направленно в МО МВД России «Азовский»», и на этом наша переписка с правоохранителями завершилась. То ли у азовских правоохранителей опять конверты закончились, то ли почтовые голуби ушли на пенсию. По выслуге лет.Так вот, не хотите ли Вы, уважаемый депутат Законодательного собрания, инициировать проверку тех учреждений здравоохранения г. Азова, которые вопреки введённым ограничительным мерам проводили плановый прием пациентов, тем самым подвергая опасности их жизнь и здоровье? Многие наши сограждане связывают вспышку заболеваемости коронавирусом именно с подобным пренебрежением нормами регионального законодательства. Подумайте, у меня и чеки, подтверждающие оказание медицинскими учреждениями, принадлежащими Игорю Симакову, плановых медицинских услуг есть, и свидетели, и пропавшее в недрах азовского отделения полиции заявление граждан. Или Вы не готовы защищать интересы азовчан в подобном контексте?Алексей Зотье