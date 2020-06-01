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МЧС ЛНР задействовало спецтехнику для дезинфекции мест тренировок Парада Победы

root Вчера, 18:4549Новости
МЧС ЛНР задействовало спецтехнику для дезинфекции мест тренировок Парада Победы
МЧС ЛНР задействовало спецтехнику для дезинфекции мест проведения тренировок подразделений, привлекаемых к проведению военного парадав честь 75-летию победы в Великой Отечественной войне, который состоится 24 июня. Об этом сообщил министр чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий ЛНР генерал-майор службы гражданской защиты Евгений Кацавалов.
"В соответствии с решением главы Луганской Народной Республики (Леонида Пасечника) о проведении 24 июня военного парада, посвященного 75-летию победы в Великой Отечественной войне, министерства и ведомства Республики приступили к проведению подготовительных мероприятий", – напомнил министр.
"Для проведения дезинфекции мест проведения тренировок выделена спецтехника и необходимое количество дезинфицирующих средств, что позволит успешно выполнить запланированные мероприятия к проведению Парада Победы и предотвратить распространение коронавирусной инфекции", – отметил Кацавалов.
Он подчеркнул, что "совместная работа министерств и ведомств ЛНР позволила создать все необходимые условия для тщательной подготовки и успешного проведения парада, посвященного 75-летию победы в Великой Отечественной войне".
Напомним, ранее власти Республики перенесли Парад Победы, планировавшийся 9 мая, в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции нового типа. В настоящее время подразделения Народной милиции ЛНР и других силовых структур Республики проводят подготовку к Параду Победы, который пройдет 24 июня.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом нового типа, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени, по данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом превысило 6,5 млн, из них более 387 тыс. скончались. Случаи заболевания COVID-19 выявлены на Украине и в России. В ЛНР подтверждены 429 случаев заражения коронавирусом.
С целью недопущения распространения коронавирусной инфекции власти Республики ввели режим повышенной готовности и предприняли ряд мер, в том числе по изменению режима работы госорганов, предприятий, учреждений, транспорта. К настоящему времени на фоне улучшения ситуации с распространением инфекции большая часть ограничительных мер значительно смягчена.
В Министерстве здравоохранения ЛНР заявляли, что ситуация с коронавирусом в Республике полностью стабилизировалась и находится под контролем Правительства и врачей.
06 июня — Луганск

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