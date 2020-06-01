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Путин призвал стремиться к быстрому выходу из режима ограничений

root Вчера, 19:0043Новости
Путин призвал стремиться к быстрому выходу из режима ограничений
Фото: Reuters
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с деятелями культуры в формате видеоконференции заявил, что необходимо стремиться к тому, чтобы выходить из ситуации по ограничениям осознанно, но как можно быстрее. передает RT.
«Будем стремиться к тому, чтобы выходить из ситуации как можно быстрее, осознанно, спокойно, но как можно быстрее», — сказал он.

На встрече глава Роспотребнадзора Анна Попова выразила надежду, что ситуация с коронавирусом «будет идти так, как идёт, и алгоритмы, тенденции мы сможем сохранить».
Она призвала «к полному и безукоризненному исполнению всех сегодняшних требований» по коронавирусу российскими гражданами.

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