Путин призвал стремиться к быстрому выходу из режима ограничений
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с деятелями культуры в формате видеоконференции заявил, что необходимо стремиться к тому, чтобы выходить из ситуации по ограничениям осознанно, но как можно быстрее. передает RT.
«Будем стремиться к тому, чтобы выходить из ситуации как можно быстрее, осознанно, спокойно, но как можно быстрее», — сказал он.
На встрече глава Роспотребнадзора Анна Попова выразила надежду, что ситуация с коронавирусом «будет идти так, как идёт, и алгоритмы, тенденции мы сможем сохранить».
Она призвала «к полному и безукоризненному исполнению всех сегодняшних требований» по коронавирусу российскими гражданами.
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