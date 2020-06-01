Когда развалится Россия?

Вчера секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов рассказал благодарной аудитории о скором развале России. Благодарная аудитория слушала, затаив дыхание — такому осведомленному вельможе известно больше, чем простым смертным. И он, конечно, врать не будет.Вот что сказал этот человек, эта глыба украинской мысли:«Это искусственное образование, которое в свое время было собрано также под пулеметами. Никто там по собственной воле туда не заходил, это сборная территория, которая рано или поздно развалится. Это абсолютно естественная вещь. Мы должны также понимать, что это не произойдет так быстро, как бы нам этого хотелось, но то, что это будет при нашей жизни, — это сто процентов».Суть украинской политики — ожидание развала России. Убери этот стержень, и европейская нация потеряет главную и единственную цель, смысл существования этого недогосударства.Для них это не мечта. Под «развал России» составляются планы и вдохновляются массы. Подводится теоретическая база, угадываются и бурно обсуждаются признаки. Все сходится!Рука к груди и хором: «Исчезнут вороженьки, как роса на солнце». Национальная идея четко обозначена в гимне страны.И тогда сами собой решатся все проблемы — появятся деньги, жизнь станет лучше и веселей, Украина раскинется до Тихого океана и завладеет сибирскими запасами нефти и газа. С нэнькой начнут считаться в мире, к ее мнению прислушиваться. Польские холопы, собирающие сегодня клубнику на господских полях и огородах, чистящие сортиры в Европе, строящие виллы богатым россиянам или моющие им машины, вернутся домой и превратятся в господ.И опять — руку к груди и хором: «Запануем и мы, братья, у своей сторонци».Сейчас на Украине проводится медреформа, вроде как закрывают психбольницы и выпускают пациентов. Общество волнуется и требует всех вернуть обратно.Не понимаю этого беспокойства. В стране-дурдоме психически больные ничем не отличаются от подавляющего большинства. Некоторые шизофреники и люди со справками о задержках в умственном развитии прекрасно чувствуют себя даже во власти, а спортсмены с хорошо натренированными мышцами продолговатого мозга управляют мегаполисами.У Алексея Данилова, насколько я знаю, справки нет. Как и у тех миллионов благодарных слушателей, кто ему внимает и свято верит каждому слову. Недоглядели местные психиатры.Даже не пытайтесь с ними спорить.Павел Шипилин