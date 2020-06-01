Синоптики прогнозируют днем 7 июня в ЛНР до 31 градуса тепла

Температура воздуха в ЛНР 7 июня будет колебаться от 11 градусов выше нуля ночью до 31 градуса тепла днем. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

"С 21.00 6 июня до 21.00 7 июня на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, без осадков, ночью и утром местами слабый туман, ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 11-16, днем 26-31 градус тепла", - прогнозируют синоптики.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 14-16 градусов выше нуля, днем – 28-30 градусов тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 12-14 градусов ночью и 27-29 градусов тепла днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от плюс 11-13 градусов ночью до 28-30 градусов тепла днем.

По предварительному прогнозу, 8-9 июня ожидается переменная облачность, без осадков, ветер восточный 7-12 м/с; температура воздуха ночью 12-17, днем 27-32 градуса тепла.

06 июня — Луганск