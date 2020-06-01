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Сегодня

Помпео предложил России помощь в ликвидации ЧП в Норильске

Sergey Сегодня, 02:1536Новости
Помпео предложил России помощь в ликвидации ЧП в Норильске
Фото: Reuters
Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что американская сторона готова оказать России помощь в ликвидации последствий разлива дизельного топлива в Норильске, передает RT.
В своём Twitter Помпео выразил сожаление в связи с сообщениями о разливе топлива в Норильске.
«Несмотря на наши разногласия, Соединённые Штаты готовы помочь России смягчить последствия этой экологической катастрофы и предложить свой технический опыт», — заявил он.

29 мая на ТЭЦ-3, которая принадлежит «Норникелю», произошёл разлив дизтоплива. Площадь загрязнения составила 180 тыс. кв. метров.
Президент России Владимир Путин поручил бескомпромиссно разобраться в причинах аварии и объективно оценить ущерб.
6 июня в оперативном штабе сообщили, что специалисты откачали в Норильске более 324 тонн дизельного топлива.

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