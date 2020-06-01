Ограничительные меры из-за COVID-19 вводятся в Антрацитовском районе и Ровеньках – СЭС

Меры ограничительного характера в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции вводятся в Антрацитовском районе и Ровеньках. Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил главный государственный санитарный врач ЛНР, главный врач Луганской республиканской санитарно-эпидемиологической станции Дмитрий Докашенко.

"Сегодня в лечебные учреждения Луганска поступили граждане с клиническими проявлениями, соответствующими коронавирусной инфекции. В данный момент проводятся лечебно-диагностические мероприятия по подтверждению данного диагноза. Однако у данных граждан имеет место большое количество контактных лиц, которые также подлежат обследованию и, в случае выявления положительных результатов, дальнейшей изоляции", – отметил он.

"С целью недопущения распространения данного заболевания на территории Луганской Народной Республики вводятся меры ограничительного характера, которые будут локализоваться на территории Антрацитовского района и районов, прилегающих к городу Ровеньки", – сообщил Докашенко.

Главврач добавил, что "эти ограничительные мероприятия будут касаться преимущественно движения городского, пригородного и междугороднего транспорта".

"Также до особого распоряжения просим население данных городов и районов неукоснительно соблюдать меры противоэпидемической безопасности. С целью недопущения распространения инфекции на данных территориях необходимо соблюдение комплекса противоэпидемических мероприятий, таких как максимальное пребывание дома, в режиме самоизоляции, ношение масок и соблюдение мер личной гигиены и обработки рук", – отметил он.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом нового типа, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени, по данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом превысило 6,6 млн, из них более 392 тыс. скончались. Случаи заболевания COVID-19 выявлены на Украине и в России. В ЛНР подтверждены 429 случаев заражения коронавирусом.

С целью недопущения распространения коронавирусной инфекции власти Республики ввели режим повышенной готовности и предприняли ряд мер, в том числе по изменению режима работы госорганов, предприятий, учреждений, транспорта. К настоящему времени на фоне улучшения ситуации с распространением инфекции большая часть ограничительных мер значительно смягчена.

В Министерстве здравоохранения ЛНР заявляли, что ситуация с коронавирусом в Республике полностью стабилизировалась и находится под контролем Правительства и врачей.

07 июня — Луганск