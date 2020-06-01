Рынки и магазины продолжат работу в Антрацитовском районе и Ровеньках – главврач СЭС ЛНР

Рынки и магазины продолжат работу в Антрацитовском районе и Ровеньках, где в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции вводятся меры ограничительного характера. Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил главный государственный санитарный врач ЛНР, главный врач Луганской республиканской санитарно-эпидемиологической станции Дмитрий Докашенко.

"На данный момент проводится установление круга контактных лиц и их обследование. Однако с целью недопущения социальной напряженности ограничительные мероприятия не будут касаться торговых сетей и рынков", – отметил он.

"При этом торговля допустима как продовольственной, так и промышленной группой товаров", – добавил Докашенко.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом нового типа, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени, по данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом превысило 6,6 млн, из них более 392 тыс. скончались. Случаи заболевания COVID-19 выявлены на Украине и в России. В ЛНР подтверждены 429 случаев заражения коронавирусом.

С целью недопущения распространения коронавирусной инфекции власти Республики ввели режим повышенной готовности и предприняли ряд мер, в том числе по изменению режима работы госорганов, предприятий, учреждений, транспорта. К настоящему времени на фоне улучшения ситуации с распространением инфекции большая часть ограничительных мер значительно смягчена.

В Министерстве здравоохранения ЛНР заявляли, что ситуация с коронавирусом в Республике полностью стабилизировалась и находится под контролем Правительства и врачей.

07 июня — Луганск