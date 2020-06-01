Украинская разведка полностью перешла под управление США

Президент Украины Владимир Зеленский назначил главой Службы внешней разведки Украины 50-летнего генерал-лейтенанта Валерия Кондратюка. Новый шеф внешней разведки Украины известен тем, что в 1990-х завербовал в ЦРУ Валентина Наливайченко — будущего главу СБУ, одного из организаторов Евромайдана. В президентство Виктора Януковича Наливайченко — в то время депутат Верховной рады — помогал своему другу Дмитрию Ярошу организовывать на Западной Украине военные сборы неонацистских формирований.Кондратюк — выпускник Киевского общевойскового училища имени Фрунзе — в 1990-х служил в аппарате военного атташе Украины в США, стоял у истоков «оранжевой революции». Он был близок к Виктору Ющенко, часто его сопровождал. Ющенко был женат на гражданке США Екатерине Чумаченко, вся семья которой сотрудничала с американскими спецслужбами.Очередной взлет карьеры Кондратюка пришелся на Евромайдан. В 2014 году он получил звание генерал-майора и должность замглавы администрации президента Украины. С 3 марта 2014 по 28 июля 2015 года Кондратюк — начальник департамента контрразведки Службы безопасности Украины. Оттуда он перешел на пост шефа Главного управления разведки Минобороны Украины. С октября 2016 года Валерий Кондратюк работал заместителем главы администрации президента Украины Бориса Ложкина. На этом посту он отвечал за интеграцию Украины в Евросоюз и НАТО и за взаимодействие спецслужб Украины и США.Брат нового шефа украинской разведки Владимир Кондратюк ранее работал замглавы администрации Кировоградской области. Подозревался в «крышевании» оборота нелегальной водки. После Евромайдана Владимир Кондратюк вошел в руководство Налоговой службы Украины — стал ответственным за направление по табаку и спиртным напиткам.источник