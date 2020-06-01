Лукашенко В«за дружбу с русскимиВ» выставит новую цену

Правительство Белоруссии в ближайшее время должно определиться относительно условий дальнейшего пребывания на территории страны военных объектов России. Об этом 5 июня сообщили в Министерстве обороны БелоруссииРечь идет о 43-м узле связи ВМФ России «Вилейка» под Минском и РЛС «Волга» в Брестской области. Статуса военной базы они не имеют.Первый объект используется для обеспечения связи Главного штаба ВМФ России с подводными лодками, несущими боевое дежурство Атлантическом, Индийском и Тихом океанах, а также ведет радиотехническую разведку и радиоэлектронную борьбу. Станция «Волга» входит в систему предупреждения о ракетном нападении ВКС РФ. И выполняет задачи по обнаружению баллистических ракет, космических объектов, а также контролю над районами патрулирования подлодок НАТО в Северной Атлантике и Норвежском море.Срок соглашения по этим объектам заканчивается в июне 2021 года. Но, согласно действующим договоренностям, в случае нежелания одной из сторон продлить аренду, она должна уведомить об этом другого участника за 12 месяцев до наступления часа «Х» — т.е. не позднее, июня 2020-го.На данный момент, как следует из заявления белорусского оборонного ведомства, вопрос условий дальнейшего пребывания российских военных объектов на территории республики «проходит процедуру внутригосударственного согласования». И о принятом решении российскую сторону обещают проинформировать «в рабочем порядке».Здесь уместно вспомнить, что говорил Лукашенко в 1996 году, когда межправительственное соглашение как раз вступило в силу. А говорил он, что только за уничтожение Ганцивечской станции в Брестской области США обещали Белоруссии 10 млрд. долларов.«Заявление мое было немедленное и однозначное: я дружбой с русскими не торгую», — сказал Лукашенко.В декабре 2018 он убеждал, что «даже вопрос не ставит» об оплате аренды военных объектов РФ, и Москва платит за это Минску «ноль рублей и ноль копеек».Все так, только, белорусский лидер почему-то не любит вспоминать, что в 1995 года в обмен на бесплатную аренду Россия списала Минску почти миллиард долларов за энергоносители и обязалась предоставлять свои военные полигоны для учебных стрельб, а также информацию о ракетно-космической обстановке.Показателен в этом смысле эпизод, случившийся в прошлом месяце во время посещения Лукашенко полигона в Магулищах под Минском. Глава белорусского государства тогда очень рассердился на Россию за то, что она якобы отказывается вести совместные разработки ракетного вооружения. Назвал это «сигналом». И дал понять, что учтет его, когда будет решаться вопрос дальнейшего пребывания «российских баз» в Белоруссии.— Тогда Лукашенко, видимо, неправильно информировали его же чиновники, — комментирует ситуацию военный эксперт, редактор журнала «Арсенал отечества» Алексей Леонков. — Никаких ограничений для белорусов нет. Просто у нас нет полигонов для испытания ракет дальностью 300 км, о которых шла речь. Мы используем такие полигоны в Казахстане — на то есть соглашение. Эта информация была доведена до белорусской стороны по уровню ответственности.Но товарищи, наверное, поленились провести процедуру этого согласования с казахстанской стороной и нашей, чтобы можно было этот вопрос оформить соответствующими документами. И программу испытаний реализовать. Этого не произошло. А президенту, когда тот, видимо, спросил: «Ну, что там с ракетой?», сказали, что «виноваты русские, не дают нам испытывать». И, понятно, Лукашенко вспылил.Белоруссия, как это было и в 1941-м, находится на переднем фланге. Теперь у ее границ находится блок НАТО. И, конечно, это обязывает главу государства укреплять оборону, производить новую технику. Но ВПК Белоруссии, не такой мощный, как ВПК России и Китая. Поэтому Минск сотрудничает и с Москвой, и с Пекином.Система залпового огня «Полонез», напомню, это детище белорусско-китайского сотрудничества в оборонке. И это нормально. При этом я не слышал, чтобы Лукашенко когда-либо предъявлял претензии Китаю. Почему? Потому что у определенных сил на Западе цель — вбить кол именно между Белоруссией и Россией.— Так какого же решения из Минска нам ждать на днях по нашим военным объектам?— Нужно учитывать, что в августе в Белоруссии выборы. И перед этими выборами ее будет, наверняка, штормить. Потому что метания Лукашенко — то в одну сторону, то — в другую — привели к тому, что оппозиционное движение, которое там явно подпитывается с Запада, набрало силу. Противники Лукашенко есть даже среди чиновников.Определенный негатив в российско-белорусских отношениях, конечно, присутствует. Но напомню, что большинство претензий, которые президент Белоруссии предъявлял когда-либо России, потом разрешались в результате взаимодействий наших правительственных комитетов. И вопрос с этими объектами лежит в той же плоскости. Просто сейчас этому вопросу пытаются придать политическую окраску в антироссийских цветах.Лукашенко понимает, что, если он вдруг изменит свою «ориентацию», то с его страной произойдет то же самое, что произошло с другими странами Европы из соцлагеря. Это — ликвидация всей экономики и полная зависимость от каких-то внешних инвестиций. Марионеточное правительство, марионеточные законы… и т. д.Зато будут стоять американские базы.И это не скрывается. Белоруссия давно в планах Пентагона значится как «спорная» территория, которую нужно максимально оторвать от России. RAND Corporation (теневое ЦРУ) в докладах постоянно пишет, что нужно расстроить российско-белорусский союз. Чем они и занимаются очень активно через своих агентов влияния, в том числе, и на территории Белоруссии.— Здесь еще интересно, остается ли в силе заявление Лукашенко о том, что он «дружбой с русскими не торгует». Или все-таки вопрос в цене?— Подобного рода инсинуации будут присутствовать. Потому что, к сожалению, в окружении Лукашенко есть люди, которые зачастую советуют ему то, что вносит диссонанс в отношения между нашими странами. И эти отношения начинает штормить.Но разрыв отношений Белоруссии с Россией приведет к гораздо худшему результату, чем думают те, кто к этому ведет. Кто получает за это западные гранты.Дело в том, что во всех доктринальных документах Пентагона, он рассматривает военный конфликт с Россией. И Белоруссия окажется между молотом и наковальней. Но ее будет поддерживать Россия, если она останется в русском мире. Если же перейдет в стан Запада, станет полем боя.: — Главное, чтобы это понимали в Минске. Но там пока пытаются усидеть на двух стульях…— А я бы напомнил Александру Григорьевичу судьбу ливийского лидера Муаммара Каддафи. Он тоже заигрывал с Западом, но эта дружба для него закончилась трагически. Все мы видели, как…Такая же судьба чуть не постигла и Януковича, если бы он не успел сбежать в Россию…: — Это ведь при Януковиче наши РЛС на Украине были разобраны и разграблены? Так, может, стоит и из Белоруссии, пока чего-нибудь подобного не случилось там, вывести наши объекты?— На мой взгляд, это две совершенно разные истории. Во-первых, я не думаю, что Минск расторгнет соглашение — это, прежде всего, невыгодно самой Белоруссии, потому что российские объекты обеспечивают ее безопасность. Ну, может быть, будут немного изменены условия аренды. И все.Потом, у нас помимо «белорусских» РЛС есть в Калининградской области и в других местах, и все они связаны в единую Систему предупреждения о ракетном нападении.Просто те, что на территории Белоруссии, нам всегда развязывает руки в оказании ей помощи. И, кстати, учения «Запад», которые регулярно проводятся на ее территории, показывают, что у нас такое взаимодействие существует.А политические штормы, к сожалению, были и будут. Как и попытки растащить наши страны. Но в глобальном, стратегическом плане пока у нас братство народов. И единое военно-техническое пространство, которое наши армии поддерживают в боевой готовности.Светлана Гомзикова