В«ЦивилизованнаяВ» поддержка войны в Донбассе

Норвегия вЂ• одна из самых успешных стран мира. Жить в ней вряд ли бы не мечтало большинство жителей постсоветских стран. ООН поставил ее на пятое место в рейтинге самых счастливых стран планеты. Успешная экономика, мощные социальные программы, качественная медицина и, конечно, нефть обеспечивают молодежи и взрослым людям страны возможность ни в чем себе не отказывать, а пожилым вЂ• одну из самых счастливых старостей на планете.Нет, это не путеводитель по Норвегии, это статья о том, что государственные структуры этой скандинавской страны имеют отношение к поддержке боевых действий на Донбассе.По данным источников, в настоящее время норвежской НКО Norsk Ukrainastøtte («Норвежская поддержка Украины») осуществляет формирование очередного груза «гуманитарной помощи» для отправки на Украину. Но что же это за «гумпомощь» и почему она предназначена Вооруженным силам Украины? Телеграм-каналы сообщают, что она представляет собой материально-технические средства, советников по военной разведке и участию в подрывных пропагандистских акциях по Крыму и, в частности, по Керченскому мосту, а также в отношении ЛДНР.Вряд ли вам что-то скажет имя офицера норвежской армии в запасе в звании полковника Арнштейна Транёя. Он профессиональный танкист и ветеран боевых действий, воевавший в разных горячих точках НАТО, в том числе в Афганистане.У «викинга» непростые отношения с незалэжной державой. В начале 2000-х годов он впервые сюда приехал. Затем приехал в самый канун «оранжевой революции» вЂ• якобы влюбился. Второй раз господин Транёй «влюбился» в Украину и отправился туда перед самым Евромайданом.Националистические взгляды норвежцу скрыть не удалось, и некоторые источники свидетельствуют, что Транёй занимался не поиском невесты, а плотно работал с молодыми украинскими боевиками-радикалами.«Викинг» вЂ• это, кстати, не отсылка к его происхождению и даже не прозвище, это его боевой позывной. По официальной версии, волонтёр-«викинг» собирает деньги для «гуманитарных грузов» на Украину в странах Скандинавии, США и Канаде. Он держит связь с танковым батальоном «Зверобой», о чём «хватило ума» рассказать замкобата Александру Буйволюку.Известно, что «Зверобой» в качестве «гуманитарки» получил от норвежца джип «Шевроле», военную оптику и средства связи. По словам Транёя, потребности украинской армии в снаряжении и военных приборах только растут. Недавно волонтёр стал поставлять в зону ООС не только военную помощь, но и таинственные контейнеры якобы для гражданских лиц.Само норвежское государство в прямой гумпомощи для Вооруженных сил Украины обвинить сложно. Юридически не прикопаться. Скорее всего, Транёй может являться скрытым связующим звеном между силами НАТО, поддерживающими войну на Донбассе, и ВСУ. Как это понятно из его биографии, такого человека должны были внедрить в регион не сегодня и не вчера, а задолго до нынешних событий, чтобы иметь прикрытие в виде, например, «норвежской поддержки Украины».Некоторые подробности о «нужном снаряжении для военных» от волонтера из Норвегии поведал как раз танкист Буйволюк до своего увольнения. Кроме всего прочего, речь шла о неких «тренингах» норвежского офицера по взаимодействию военных и гражданских лиц в зоне проведения военных операций. Эта информация есть в открытом доступе. Военные эксперты считают, что на них могла проводиться подготовка разведчиков и диверсантов из числа гражданского населения. То есть вербовка «бойцов невидимого фронта» западными спецслужбами на украинском направлении идет уже не первый год.По другой информации, за «викингом» стоит целое военное ведомство Норвегии, которое через якобы «гуманитарный» фонд поддерживает материально-техническими средствами и военными инструкторами украинскую армию. Кстати, Петр Порошенко во время своего президентства не случайно наградил норвежца «за гуманитарное участие в антитеррористической операции». Грузы со спецмаркировкой Минобороны Норвегии как шли на Украину при Порошенко, так и идут при Зеленском вЂ• значит, всех все устраивает.Отношение Североатлантического альянса к войне на Украине тоже ни для кого не тайна. «Если Украина прекратит войну, то Украины просто не будет, вЂ• заявил бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен. вЂ• Если же Путин прекратит войну, то больше не будет войны. Любой, кто любит свободу, должен поддерживать Украину».Фамилия российского лидера действует на многих жителей Запада как красная тряпка, однако она и оттеняет реальный посыл Расмуссена: НАТО невыгодно окончание войны на Украине, поэтому организация готова поддерживать огонь в Донбассе столько, сколько это ей необходимо.Кто же так «подставил» норвежцев? Норвегия попала под шквал обвинений как раз из-за собственной успешности. Если бы «гуманитарная помощь» поступала на Украину откуда-то из США или, скажем, из Польши, то международного скандала точно было бы не избежать. С другой стороны, Норвегия стояла у истоков НАТО, будучи членом альянса с 1949 года, так что о неизменности политики Североатлантического блока в отношении «всего, что восточнее» сомневаться не приходится.Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что в Осло всячески поддерживали Украину и в 2014 году, когда в результате госпереворота к власти в стране пришли люди, развязавшие кровавую бойню в Донбассе: Норвегия безоговорочно поддержала антиконституционный переворот в Киеве, и сегодня деятельно помогает Украине в развитии военного потенциала, посылая норвежских специалистов для подготовки украинских военных.«Участие норвежских военных советников в подготовке украинской армии, обмене опытом, выделение средств на адаптацию украинских военных и прочее вЂ• это та маленькая отдельная лямка, которую тянет Норвегия в общем деле НАТО вЂ• дальнейшем стравливании двух, совсем недавно бывших братскими, стран», – высказывает свое мнение политолог из ЛНР Александр Проценко.Конфликт на Украине, начиная от госпереворота и заканчивая вооруженной агрессией Киева, не получил и не может получить адекватную официальную оценку на Западе. Нынешняя ситуация в Донбассе вЂ• это один из шагов (конечно, весьма важный) для предварения долгосрочных планов НАТО по продвижению на восток. Украине в данном случае отводится весьма «почетная» роль страны-тарана против России. Довольны ли такой ролью украинские власти, можно догадаться, а вот что думают обычные украинцы (особенно те, которые населяют восточные области страны)?Закончим мы тем же персонажем-трикстером, которым этот материал начали. Арнштейн Транёй в 2015 году своей связи с Украиной не скрывал и даже говорил недвусмысленные вещи, которые всплыли в СМИ: «Желаю украинцам мира. Пора выгнать захватчиков, путинскую орду и прекратить боевые действия. После этого у вас не будет никаких проблем с собственными политиками».Странно желать украинцам мира и в то же время использовать украинских солдат в качестве «расходного материала» для поддержания напряженности в Донбассе. А о безопасности населения ЛНР и ДНР и речи нет… Впрочем, Транёй, несомненно, должен это понимать. Он важная, но не основная военно-политическая фигура на восточном направлении. Должно быть, имена «основных» кураторов слишком известны в НАТО, чтобы становиться достоянием общественности.Артём Бузила