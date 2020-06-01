Бывший сексот на службе бандеровцев

История борьбы с бандитизмом и терроризмом на Украине знает множество эпизодов, когда бандеровские боевики и даже их главари начинали сотрудничать с советскими органами госбезопасности, сдавая своих «побратимов» и наводя на них спецгруппы МГБ. Но, справедливости ради, надо признать, что известны и обратные ситуации. Например, когда секретные сотрудники КГБ уходили в услужение бандеровцам. Одним из ярких примеров подобного «перехода», причем совершенного уже в наши дни, является некогда весьма известный телеведущий Евгений Киселев.Напомним, что факт работы этого яростного либерала и русофоба, верного «звоночка» Гусинского, на еще советские органы госбезопасности в свое время предал гласности бывший начальник охраны Бориса Ельцина Александр Коржаков, сообщивший СМИ данные агентурного дела Киселева, а также его оперативный псевдоним «Алексеев». Надо сказать, что вскрытие даже бывших агентов в отечественных спецслужбах является жестким табу, однако телеведущий настолько допек генерала, что тот нарушил этот неписанный закон.Самое забавное, что Киселев вполне мог бы стать кадровым сотрудником – все исходные для этого у него присутствовали. Выпускник ИСАА, год отслуживший «пиджаком» в Афганистане в должности военного переводчика, он вполне мог бы рассчитывать на неплохую карьеру в ПГУ КГБ. И судя по всему, он и пытался туда попасть, о чем впоследствии проговорился: «В разведку меня не взяли по вполне понятным причинам». Впрочем, сами причины не раскрывая. А причина могла быть и такая – он стал сексотом (которых не берут на кадровую службу) еще до Афганистана, на студенческой скамье. По некоторым данным, его курировал сам Филипп Бобков.«В 91-м Филипп Денисович возглавил аналитическую службу группы «Мост» и телеканала НТВ. Фактически Бобков опять стал начальником Киселева, только в коммерческом ведомстве...Узнав «страшную тайну» Киселева, я вдруг как бы заново увидел его лицо на телеэкране. Меня стала раздражать заставка к программе «Итоги»: Евгений Алексеевич с самодовольным видом разгуливает по Красной площади. Его лицо при этом олицетворяло «духовный образ» России и что-то там еще возвышенное и благородное. Теперь я думал: а с каким же выражением лица он «закладывал» своих коллег?», - вспоминал Александр Коржаков.Впрочем, у Коржакова свои счеты к Киселеву. Речь идет об одном из самых ярких моментов в жизни телеведущего. Речь идет о событиях июня 1996 года, когда команда Чубайса и «семибанкирщина» тащили вконец деградировавшего Ельцина на новый президентский срок.В ночь с 19 на 20 июня служба безопасности на проходной Дома Правительства задерживает двух сотрудников предвыборного штаба Б.Ельцина - президента фирмы "ЛИС‘С" Сергея Лисовского и помощника Анатолия Чубайса Аркадия Евстафьева. Они выносят в коробке из-под бумаги фирмы «Ксерокс» полмиллиона долларов. Наличными. Нелегальные «черные» деньги предназначались для ведения столь же нелегальных агитационных мероприятий.Сразу же после задержания «людей Чубайса» в доме приёмов компании «ЛогоВАЗ» собрались активисты ельцинской предвыборной команды – Борис Березовский, Владимир Гусинский, Анатолий Чубайс, Борис Немцов, Евгений Киселёв, Татьяна Дьяченко. Они обвинили руководителя службы безопасности президента Александра Коржакова и директора ФСБ Михаила Барсукова в намерении осуществить государственный переворот (!). Затем Татьяна Дьяченко позвонила Коржакову и Барсукову и велела им отпустить задержанных. По её мнению, в противном случае это означает «конец выборам».Сразу же после «сходки» в «ЛогоВАЗе» на Новокузнецкой, ночью 20 июня телепрограмма «Кафе Обломов» на телеканале НТВ была неожиданно прервана, и Евгений Киселев, ведущий «Итогов», объявил, что в России с минуты на минуту может произойти государственный переворот. Действия сотрудников спецслужб он оценил как «осуществление сценария по отмене второго тура президентских выборов». По мнению Киселёва, данный шаг «вытекает из известной позиции руководителей силовых ведомств, выступающих за свёртывание демократии и отмену президентских выборов, — позиции, которая была публично сформулирована генералом Коржаковым».Таким образом Киселев по приказу Чубайса и своего хозяина Гусинского стал соучастником казнокрадов, коррупционеров, покусившихся на основу российской государственности, осуществляя их информационное прикрытие.Тогда участникам того злополучного «сходняка» у «Березы» казалось, что они всех «прогнули» и весь мир у них в кармане. Однако все сложилось несколько иначе, и из всей тогдашней группировки в России и при должности остался только Чубайс. Остальным пришлось впоследствии «валить» за кордон. А кому-то и вовсе – в «верхнюю тундру».Сам же Киселев ушел с телеканала НТВ, который в то время перешел за долги от российского олигарха Владимира Гусинского к «Газпром-медиа», а другие каналы, на которых у него были проекты, ТВ-6 и ТВС, к этому моменту тоже закрылись. Единственной телевизионной лазейкой для Киселева оставался спутниковый телеканал RTVi все того же Гусинского. Собственники последнего решили начать вещание на Украину, для чего создали канал TBi, должность редактора-консультанта на котором и занял Киселев.Правда, уже через год канал TBi оказался в эпицентре громкого скандала, связанного со сменой собственников. В результате из состава основателей вышел Владимир Гусинский. Следом покинул канал и Киселев, перейдя на телеканал «Интер», принадлежащий олигархам Дмитрию Фирташу и бизнесменам Сергею Левочкину и Валерию Хорошковскому.Любопытно, что когда Евгений Киселев решил «валить из Рашки», он умудрился получить в банке «ВТБ-24» два кредита на общую сумму $70 300 – один на потребительские нужды, а второй на приобретение автотранспортного средства. И решил по этим кредитам ничего не возвращать.Информация об исполнительном производстве в отношении Киселева Евгения Алексеевича имеется в открытом доступе на сайте ФССП России.И, кстати, помимо долгов банку в России у Киселева имеется еще и возбужденное в его отношении уголовное дело по части 1-й статьи 205.2 УК России «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма», предусматривающей наказание до пяти лет лишения свободы. Речь идет, в частности, о том, что он призывал киевский режим захватывать российских дипломатов в заложники для оказания давления на Россию.В 2016 году он предложил:«Возьмите, арестуйте пяток российских агентов. Пусть они не будут агентами. Извините, я циничные вещи говорю. Ну мы, власти украинские...По подозрению в шпионской деятельности задержите здесь граждан Российской Федерации. Не все сотрудники российского посольства защищены дипломатическим иммунитетом. Украдите кого-нибудь, как русские крадут. Украдите кого-нибудь там на востоке, ну есть способы. И здесь тоже судите».На выступление беглого телеведущего немедленно откликнулся Дмитрий Ярош.«В Украине будет создан аналог израильской политической разведки Моссад, известной рядом успешных карательных операций против палестинцев. Новосозданная украинская структура будет наказывать россиян, и „сепаратистов" Донбасса»,- заявил в эфире ток-шоу «Hard Talk» телеканала 112-Украина экс-глава «правосеков» Дмитрий Ярош. Можно не сомневаться, что предложение и отклик на него были согласованы заранее.Дело в том, что Киселев очень переживает из-за своего российского гражданства и русского происхождения. Еще в марте 2014 года он даже заявил, что ему «стыдно быть российским гражданином».«Я не хочу быть причастным к стране, которая совершает против Украины агрессию, мне стыдно быть российским гражданином», — отмечал он.Но этого ему казалось недостаточным. Киселев продолжал чувствовать себя на Украине чужаком, «кацапом», и со временем у него развился параноидальный страх, что его могут выдать Кремлю.«Я все-таки живу и работаю в Киеве, в относительной безопасности. Хотя отлично понимаю: нельзя исключать возможность, что агенты российских спецслужб попытаются похитить меня прямо тут, средь бела дня, как когда-то – при Януковиче – похитили российского оппозиционера Леонида Развозжаева и тайно перевезли через границу в Россию, а потом заявили, будто он сам вернулся в Москву и совершил явку с повинной. Кстати, сразу хочу всех предупредить: в России я давно не бываю и не собираюсь туда приезжать, пока там не наступят перемены, в том числе, не будет закрыто вздорное дело против меня. Так что, если вдруг обнаружится, что я каким-то образом очутился в России, в чем-то добровольно признаюсь, за что-то каюсь и так далее – знайте: это чекистская инсценировка, в которой я участвую помимо своей воли», - на всякий случай предупреждал всех Киселев.Чтобы этого не произошло, Киселев всячески стремится показать бандеровцам, что он «свiй», призывая захватывать в заложники дипломатов или сравнивая Донбасс с «раковой опухолью». Словом, классический вариант: «Что угодно, куда угодно, только не бросайте!». То есть теперь он готов оказывать информационные услуги неонацистам, как некогда Чубайсу, причем за гораздо более скромное вознаграждение. Для кого-то такой итог жизни некогда яркого и популярного тележурналиста, кажется неожиданным и трагическим. Но для тех, кто знаком со «страшной тайной» журналиста, такой итог вполне закономерен.Сергей СпиридоновКстати, под сакральную жертву аля Вороненков или Шеремет, вполне подходит.Хотя могут как Бабченко просто в свиной крови извалять.